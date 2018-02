Nógrádi György: egyre nagyobb a feszültség Németországban

Megállapodtak a közös kormányzásra készülő pártok Németországban a menekültügy utolsó kérdéseiben, így elhárult az egyik legnagyobb akadály a koalíciós szerződés megkötése előtt, hangzott el a Kossuth Rádió 180 perc című műsorában. Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértő erre úgy reagált: a valóságban lehetetlen megmondani, hogy ez valóban így van-e, azonban egyre nagyobb a feszültség a párhuzamos társadalmak között.

Papíron igen, a valóságban azonban lehetetlen megmondani, hogy valóban elhárult-e a legnagyobb akadály a koalíciós tárgyalásokkal kapcsolatban, vélekedett Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő. Emlékeztetett, a néhány héttel ezelőtti tárgyalásokon a CDU, a CSU és az SPD ugyanabban állapodott meg mint kedden, és egy 28 oldalas dokumentumot adott ki a három párt, amelyben rögzítették, hogy évi 180-220 ezer menekültet hajlandók befogadni, emellett hajlandók ezer embert családegyesítéssel beengedni az országba.

Nógrádi György rávilágított arra is, hogy Martin Schulz korábban már vagy ötször kijelentette, hogy nem fog belépni Merkel kormányába, most azonban azt mondta, hogy nagyon szeretne csatlakozni. Kifejtette, Schulznak most eredményeket kell produkálnia, mert a kongresszus 56 százaléka arra voksolt, hogy legyen nagykoalíció, míg 44 ellene volt.

Nehezen bírják már

Továbbá a tárgyalásokkal kapcsolatban a CDU és a CSU további egy hetet kér, a szocialisták még két hetet kérnek. Nógrádi György elmondta, a pártok abban egyeztek meg, hogy augusztus 1-ig marad a jelenlegi rendszer, és utána pontosan az fog történni, amit a 28 oldalas dokumentumban megfogalmaztak.

Közben a helyzet napról napra rosszabb. Angela Merkel összehívta a tartományi miniszterelnököket, hogy egyeztessenek a menekültkérdésben, mert szerda este egy észak-németországi városban összeverekedtek a németek és a migránsok, mert annyi atrocitás van, hogy a német lakosság ezt nehezen viseli el.

„Ahonnan jönnek, bárkinek lehet négy felesége, a német törvények szerint pedig csak egy lehet, hiszen a bigámia büntetendő. Nagyon fura, és ez egy koncepcionális probléma, hogy amikor Európába menekültek, a nőket és a gyerekeket küldték. A harmadik világból most a férfiak érkeznek meg, és családegyesítés címén magukkal akarják hozni a többi feleségüket és a gyerekeket is. Komoly gondot okoz, hogy teljesen más az országok jogrendje” – hívta fel a figyelmet a további égető problémákra a biztonságpolitikai szakértő.

Nógrádi György arról is beszélt, hogy Németországban már vizsgálják az elkövetett bűncselekményeket is, és kiderült, hogy Észak-Afrikából a migránsoknak mindössze egy százaléka megy Németországba, azonban ők követik el a bűncselekmények 17 százalékát.

Nehéz a helyzet

Rávilágított, hogy Észak-Afrikába könnyen vissza lehetne toloncolni a menekülteket, mert ott nem dúl háború. Azonban, ha az illető bejelenti, hogy homoszexuális – ugyanis ezt ott büntetik –, akkor nem küldhetik vissza a bevándorlókat hazájukba.

A szakértő szerint megfigyelhető a tendencia, hogy a migránsok egyre nagyobb része bejelenti, hogy homoszexuális, függetlenül attól, hogy van három-négy felesége meg öt-tíz gyereke, és nem lehet visszatoloncolni. „Tehát rendkívül nehéz a helyzet, és ez horribilis pénzt jelent Németországnak” – tette hozzá Nógrádi György.

Nem működik az integráció

A német társadalommal kapcsolatban úgy vélekedett: a németek már azt mondják, hogy aki oda megy, annak kötelessége elfogadni az európai jogrendet, és ha ez nem megy, akkor a menekültek ne menjenek Németországba. Továbbá hozzátette, a bevándorlók csaknem 90 százaléka gazdasági migráns, ettől változik a megítélésük.

Megjegyezte, az is fontos szempont, hogyha egyszer véget ér a már hét éve tartó szíriai polgárháború, a szíreket vissza lehet toloncolni, azonban úgy fogalmazott: „Én biztos vagyok benne, hogy nem akarnak visszamenni. Nem kell a két jogrendet összepasszítani, aki idejön, annak el kell fogadni az európai jogrendet.”

Felhívta a figyelmet arra is, hogy az integráció nem működik. Példaként említette, hogy már tíz éve kijelentette az akkori brit miniszterelnök, a francia köztársasági elnök és a német kancellár, hogy a multikulturális társadalom megbukott.

„Párhuzamos társadalmak alakultak ki, és nem integráció. Az Európai Uniónak el kell döntenie, hogy tűri ezt, vagy aki idejön, vegye fel a jogrendünket” – summázta Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő.