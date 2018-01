Nem működnek a kvóták

Az osztrák kancellár hidat építene a V4-ek és Németország között

A német és az osztrák kormány egyetért abban, hogy a migrációs válság megoldásához elengedhetetlen az uniós külső határ védelme és a menekültek támogatása helyben, a hazájuk közelében, a menekültek EU-n belüli elosztását szabályozó kvóták ügyét viszont eltérően ítélik meg. Angela Merkel német és Sebastian Kurz osztrák kancellár szerdai berlini megbeszélésük után egyaránt hangsúlyozták: meg kell akadályozni, hogy az embercsempészek dönthessék el, ki juthat be az Európai Unióba.

Az osztrák kancellár kiemelte: a határvédelem és a helyben nyújtott segítség jelenti a migrációs kérdés megoldását, a kvótákról szóló vita pedig túl sok teret foglal el. A német kancellár azt mondta, hogy a kezdő lépés ugyan nem a menekültek elosztása az EU-n belül, hanem az illegális migráció visszaszorítása, de ameddig nem működik megfelelően a külső határ védelme, addig nem járja, hogy vannak országok, amelyek azt mondják: „Nem veszünk részt az euró­pai szolidaritásban.” Merkel szerint az új osztrák kormányt a tettek alapján kell megítélni, és nyomon követik a bécsi vezetés tevékenységét, méghozzá egy kissé figyelmesebben, mint amikor más összetételű a koalíció.

Fotó: Reuters

Sebastian Kurz a visegrádi országokhoz fűződő viszonyára vonatkozó kérdésre hangsúlyozta, hogy Ausztria földrajzi elhelyezkedése miatt is alkalmas a hídépítő szerepének betöltésére, és hozzá akar járulni az EU-n belüli feszültségek enyhítéséhez. A német és az osztrák kancellár is hangsúlyozta, hogy meg kell őrizni az uniós csatlakozás lehetőségét a nyugat-balkáni térség országainak számára. Sebastian Kurz kiemelte: nem szabad hagyni, hogy az európai­ befolyás elenyésszen a régióban, mert más tényezők nyomulhatnak be az EU által hátrahagyott térbe.

Az osztrák kancellár egyébként már a berlini látogatására időzített lapinterjúban – amelyet a Frankfurter Allgemeine Zeitung című konzervatív német lapnak adott – működésképtelennek nevezte a kvótarendszert, és trendforduló szükségességét hangoztatta a migrációs válság kezeléséhez. Szerinte az utóbbi két évben sikerült előrelépni, számos ország jó irányba mozdult el, így például a német álláspont is sokkal közelebb van az osztrákhoz, mint 2015-ben.

Most az uniós külső határ védelmére kell összpontosítani a menekültek kvótákon alapuló, tagországok közötti elosztásáról szóló állandó vita helyett. Ugyanis a saját és az adott ország akaratának ellenére valamely tagállamban elhelyezett emberek néhány év múlva megszereznék az EU-n belüli szabad letelepedés jogát, és elköltöznének Németországba vagy Ausztriába.