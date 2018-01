Nagy csatára készülnek Brüsszelben

A brexit után nőhetnek a befizetések az EU közös kasszájába

Most, hogy Nagy-Britannia kiválik az Európai Unióból, Brüsszel arra készül, hogy alaposan megnövelje a tagállamok hozzájárulását a közös költségvetéshez a 2020-as években – ugyanis a bizottság szerint csak így lehet fenntartani a brexit utáni EU hosszú távú büdzséjének a szintjét, illetve megfelelni az extra politikai kívánalmaknak.

A Financial Times szerint a vitának már a menetrendje is megvan: a februári csúcstalálkozón felállítják a prioritásokat, a hivatalos javaslatot pedig májusban terjesztik elő. Mint mindig, most is kemény tárgyalásokra lehet számítani Brüsszelben; egyrészt mert egyhangúlag kell elfogadni a büdzsét, másrészt éles támadás várható olyan nettó befizetőktől, mint Franciaország és Németország a nettó haszonélvezők ellen, mint például Lengyelország vagy Magyarország. A 2014–2020-as 960 milliárd eurós költségvetés elfogadása például csaknem másfél évet és számos csúcstalálkozót vett igénybe.

Fotó: Reuters

Ezúttal azonban három tényező borzolja tovább a kedélyeket. A brexit évi tízmilliárd euró űrt hagy maga után 2021-től, növelni akarják a bevándorlással és az euróövezettel kapcsolatos kiadásokat, valamint erősödni fog a kelet–nyugati feszültség a menekültkvóták miatt. Günther Oettinger, az EU költségvetési biztosa szerint a pénzügyi lyuk felét takarékoskodással, a másik felét pedig a nettó befizetők hozzájárulásának növelésével kellene betömni.

Ám még ez a megközelítés is áttörné azt az EU által önként vállalt plafont, amely szerint a közös büdzsé mérete nem haladhatja meg az unió éves bruttó nemzeti jövedelmének egy százalékát. Miközben rendkívüli óvatosság övezi a kiadásnövelést, a nagy nettó befizetők – például Svédország és Hollandia – inkább azon lennének, hogy megreformálják a költségvetés felhasználását.

A büdzsé körüli csatározás várhatóan központi eleme lesz az Európa jövőjéről szóló szélesebb körű vitának. Németország minden bizonnyal ragaszkodni fog ahhoz, hogy a közép-európai tagállamok – megint csak elsősorban Lengyelország és Magyarország – tartsák tiszteletben az európai értékeket, és tartsák fent a törvényességet, ha több pénzt akarnak kapni Brüsszeltől.

Az euróövezeten kívüli kelet-európai tagok attól tartanak, hogy a politikai szembenállás miatt az EU nagyágyúinak számító franciák és németek több forrást akarnak majd irányítani azokba az országokba, amelyek készek csatlakozni a valutaunióhoz. Ami az új költségvetési területek pénzügyi fedezetét illeti, Oettinger úgy képzeli, hogy ennek 80 százalékát új befizetésekből, 20 százalékát pedig takarékoskodással kell előteremteni.