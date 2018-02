Nagy-Britannia nem zárja be a saría tanácsokat

A londoni kormány nem vállalkozik a szigetországban működő saría testületek irányítására, annak ellenére sem, hogy egy friss jelentés rávilágított: a kizárólag férfiakat tömörítő iszlám bíróságok gyakran diszkriminálják a nőket, és megtiltják a váláshoz való jogukat.

Az iszlám törvénykezés, a saría alapján kötött házasságokat a brit jogrendszer hatálya alá kellene vonni – hívja fel a figyelmet egy londoni jelentés, amelyet csaknem másfél évnyi kutatómunka után a napokban hoztak nyilvánosságra. A vizsgálatot Theresa May miniszterelnök még a belügyi tárca vezetőjeként rendelte el, attól a gondolattól vezérelve, hogy a Nagy-Britanniában működő saría bíróságok diszkriminatív és elnyomó módon bánnak a muszlim nőkkel.

A kormányfő félelme igazolódott: a dokumentum szerint valóban jellemző, hogy a csupa férfit tömörítő döntéshozó testületek hatalmas árat fizettetnek a válni akaró nőkkel, vagy egyszerűen elzárják előlük az iszlám házasságból való kiutat. A muszlim asszonyok – akiknek az iszlám egyébként is a férjnek való engedelmeskedést írja elő – ezekben az esetekben nem fordulhatnak a brit hatóságokhoz, hiszen a nász nem az angol házassági jog alapján köttetett. A BBC úgy tudja: Nagy-Britanniában a muszlim házasságoknak csupán negyven százaléka vallási jellegű, tehát a feleségek nem rendelkeznek ugyanazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel, mint polgári nászban élő társaik.

Fotó: Reuters

A jelentés a problémát az iszlám házasságok brit jog alatti regisztrációjával orvosolná. Amennyiben a muszlim pár ezt elmulasztja, akár pénzbírságban is részesülhet, idézte a dokumentumot a The Telegraph napilap. A szigetország társadalmi berendezkedéséről mindenesetre aggasztó képet fest, hogy a sokat kritizált saría bíróságok létjogosultsága továbbra sem kérdéses. – A saría tanácsok bezárása nem járható út – áll a dokumentumban, amely ezt azzal magyarázza, hogy a testületek sokszor fontos oktatási szerepet töltenek be, ráadásul a muszlim közösségek vitarendező fórumként is használják őket. Szintén árulkodó, hogy nincs adat a pontos számukról, a Civitas agytröszt egy kilenc évvel ezelőtti kutatása 85 iszlám bíróságról írt.

A londoni belügyminisztérium egyelőre elzárkózni látszik a javaslattól, tegnapi közleményükben hangsúlyozták: nem feladatuk a saría tanácsok szabályozása, hiszen az iszlám törvényeknek nincs joghatóságuk Nagy-Britanniában, a rendelkezéseik jóváhagyása pedig azt a látszatot keltheti, hogy alternatívát jelentenek a brit jogrendszernek. – A toleranciának nagy hagyománya van országunkban, ahol hívők különböző csoportjai gyakorolják a vallásukat és követik a hitük iránymutatá­sait. A kormánynak nem áll szándékában változtatni ezen – szögezte le a tárca.