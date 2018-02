Morawiecki: Lengyelország nem volt bűnös

A lengyel kormányfő tegnap ismét hangsúlyozta, hogy Lengyelország sem országként, sem nemzetként nem volt bűnrészes a holokausztban, és ezt sürgősen el kell magyarázni Izraelnek, az Egyesült Államoknak és másoknak. Mateusz Morawiecki erről újságírók előtt a délkelet-lengyelországi Markowában, annak az Ulma családnak a szülőfalujában beszélt, amelyet meggyilkoltak, mert zsidókat rejtegetett a második világháború alatt.

Az előzményekhez tartozik, hogy a lengyel parlament mindkét háza jóváhagyta azt a vitatott törvényt, amely büntethetővé teszi, ha Lengyelországra hárítják a náci Németország által elkövetett háborús bűntettekért való felelősséget, többek között azáltal, hogy a „lengyel haláltáborok” kifejezést alkalmazzák. A törvény pénzbírsággal vagy három évig terjedő szabadságvesztéssel sújtaná, ha valaki – a törvény betűje szerint – a lengyel nemzetet és a lengyel államot nyilvánosan és a tényeknek ellentmondva a Harmadik Birodalom bűntetteiben való bűnrészességgel vádolja.

A törvény ellen élesen tiltakozott az izraeli kormányfő, a jeruzsálemi Jad Vasem holokauszt-emlékközpont és a Zsidó Világkongresszus is, amelynek elnöke, Robert Singer szerint a lépés azért is kifogásolható, mert az elfojtja a valódi szembesülést az ország háborús történelmének legdermesztőbb jelenségével, azzal, milyen mértékben voltak cinkosok a helyi lengyelek zsidó szomszédaik megsemmisítésében. Az Egyesült Államok is nyugtalanságának adott hangot a törvény esetleges nem kívánt következményei miatt – írta az MTI.