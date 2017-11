Megtiltott utcai imádkozás

Megtiltotta Gérard Collomb francia belügyminiszter, hogy az iszlám vallás hívei az utcán imádkozzanak Párizs jelentős részben bevándorlók lakta, Clichy-la-Garenne nevű elővárosában.

– A muszlimoknak imahelyre van szükségük az imádságra. A következő hetekben meg fogjuk oldani ezt a nézeteltérést – tette hozzá Collomb.

Mindez egy nyolc hónapos, elmérgesedett konfliktus eredménye – mutat rá írásában a párizsi Le Nouvel Observateur. A helyi rendőrség márciusban ürítette ki a Clichy-la-Garenne mecsetjéül szolgáló helyiséget, miután a polgármester, a jobbközép köztársaságiak színeiben megválasztott Rémi Muzeau könyvtárrá akarta alakítani. A 3000-5000 hívőt fogadó helyi muszlim szövetség még 2013-ban, a szocialista vezetésű önkormányzat idején, ideiglenesen vette bérbe az ingatlant, majd meg akarta vásárolni. Most azonban a muszlimok elűzetésként élik meg, hogy elveszítették a helyüket. Ezért sorozatosan demonstrálnak, így legutóbb, múlt pénteken 1200-2000 hívő részvételével szerveztek utcai imádságot a városháza elé. Fogadkoznak, hogy kitartanak, amíg a 60 ezres város nem talál méltó helyet nekik.

Fotó: Reuters

– Nem vagyunk másodosztályú fran­ciák. Francia vagyok, clichy-beli, muszlim, és büszke rá, hogy az vagyok – mondta az AFP-nek Hamid Kazed, a helyi muszlim szervezet elnöke. Tíz napja viszont mintegy száz francia politikus sorakozott fel a városban, a nemzeti himnuszt, a Marseillaise-t énekelve, hogy meggátolja a muszlimok imádságát, mégpedig arra hivatkozva, hogy a közterület kisajátítása ellen lépnek fel.

De Rémi Muzeau polgármester egy tévéműsorban azt is elmondta: „Arabul imádkoztak, gyilkosságra is felszólítottak. Olyan írásokat is találtunk az utcán, amelyek szörnyen fogalmaztak: Ha találkoztok egy zsidóval, öljétek meg! Nálam vannak a dokumentumok.” A helyi muszlim szervezet ellenben úgy véli, az utcai imádkozás elleni fellépés a jobboldal és a szélsőjobboldal manipulációja, hogy megbélyegezze az iszlám híveit.

A francia lakosságnak mintegy tíz százaléka muszlim.

Néhány éve Marine Le Pen, a Nemzeti Front elnöke az ország II. világháborús megszállásához hasonlította a muszlimok utcai imáit, ezért eljárás indult ellene.