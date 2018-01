Már 37 gyermek halt meg az influenzajárványban az Egyesült Államokban

Az amerikai járványügyi központ (CDC) adatai szerint már 37 gyermek vesztette életét az idei influenzajárványban, amely 2009 óta a legsúlyosabb.

Országszerte folyamatosan nő a betegek száma, és ami a legaggasztóbb, hogy a kórházi kezelést igénylők száma is megugrott, mivel ezek a legsúlyosabb esetek, előrejelzik a halálos áldozatok lehetséges magas arányát – olvasható a The New York Times amerikai napilapban.

A megbetegedések elérték vagy meghaladták a 2014-15-ös szezonét, amikor a CDC adatai szerint 34 millió amerikai betegedett meg, 710 ezer ember szorult kórházi ápolásra és 56 ezren meghaltak.

Azzal számolunk, hogy az idei számok hasonló arányúak lesznek – közölte Daniel B. Jernagin, a CDC influenzarészlegének igazgatója egy telefonos sajtótájékoztatón.

Ezen a héten hét gyermek halt meg a betegség szövődményei miatt, ezzel 37-re emelkedett az idei influenzaszezonban a gyermek-elhalálozások száma. 2014-2015-ben 148 gyermek életét követelte influenzavírus.

Bár a járvány tombol, a központ még mindig javasolja az amerikaiaknak, hogy oltassák be magukat, igaz számos orvos és gyógyszergyár kifogyott az oltásokból.

A 2009-es újtípusú influenzajárvány idején ugyan több ember betegedett meg, de akkor egy új vírustörzs okozta a fertőzést. Idén a már 50 éve jelen lévő H3N2 vírus okozza a megbetegedéseket – ez a vírustörzs először 1968-ban jelent meg hongkongi influenza néven, és ez egyik legtöbb halálos áldozatot szedő vírustörzs.