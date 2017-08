Leírták már Trumpot a republikánusok?

Az elnök nem szerepel a neokonzervatívok terveiben

„A konzervatívok liberálisnak címkézhetik át magukat. Komolyan. A liberális demokrácia, a liberális világrend, a liberális gazdaság, a liberális oktatás pártján állunk”, osztotta meg a tervét a Twitteren szombat este William Kristol, az amerikai neokonzervatívok vezető ideológusa. „Véletlen egybeeséssel” pedig ugyanekkor megjelent a The New York Times cikke, amely nem kevesebb, mint 75 republikánussal készített interjúra alapozva állítja azt: az amerikai kormánypárt számos prominense már Donald Trump mellőzésével készül a 2020-as elnökválasztásra.

„A feladat 2020-ra: megszabadítani a Republikánus Pártot Trumptól, a konzervativizmust pedig a trumpizmustól” – adta ki a jelszót a Twitteren William Kristol neokonzervatív amerikai ideológus, kissé önleleplező módon belinkelve a The New York Times tegnapi címlapsztoriját: annak ugyanis ő az egyik kulcsmegszólalója. A liberális világlap republikánus „árnyékkampányról” számol be az elnök ellenében; eszerint sokak terveiben már nem szerepel lehetőségként Donald Trump újabb jelölése 2020 novemberére. (A Trump ellen nyíltan szervezkedő Kristol terveiben már korábban sem szerepelt. „Minden republikánus jelöltnek: lökjétek Trumpot a busz alá. Jó lenne a pártnak és az országnak” – tweetelte tavaly októberben, pár héttel az elnök- és a kongresszusi választások előtt a liberális utat járó Kristol.)

Forrás: Reuters

A The New York Times cikkének másik kulcsmegszólalója a Trumppal szemben már-már ellenséges John McCain szenátor. – Gyengeséget látnak ebben az elnökben – mondja a republikánusok 2008-as sikertelen elnökjelöltje, azt magyarázva, miért készülnek egyesek leplezetlenül Trump félreáll(ít)ására. A liberális lap arról is hosszasan ír, hogy Mike Pence alelnök feltűnően aktív pártkapcsolat-építő és kampánytevékenységet folytat, mintha legalábbis – akár Trump akaratából, akár annak ellenében – ő készülne a 2020-as elnökjelöltségre. Az ismertebb politikusok közül John Kasich ohiói kormányzót vagy Nikki Haley ENSZ-nagykövetet emlegetik olyanokként, akiket érdekelne a Fehér Házban a „megüresedés”.

Trump mandátumának egyelőre az egynyolcada telt el, az elnök pedig 40 százalékos támogatottsági mutatójával népszerűtlenebb, mint mások fél év kormányzás után voltak. De a számokból az is kiderül: saját választói bázisára továbbra is számíthat. Akár sikerül megbuktatni, akár nem, a republikánus politikusok előtt most előbb a 2018-as kihívás áll: újraválasztják a teljes képviselőházat, a szenátus egyharmadát, számos fontos államban pedig kormányzóválasztást is tartanak.