A koptok új templomában mutatták be a karácsonyi szentmisét

Megerősített biztonsági intézkedések mellett mutatták be szombat este az ortodox karácsony esti szentmisét az egyiptomi koptok új kairói székesegyházában, a szertartáson szolidaritása jeleként részt vett a muszlim Abdel-Fattah esz-Szíszi elnök is.

„Isten kegyelméből a békét és a szeretetet küldjük innen nemcsak az egyiptomiaknak vagy a térségnek, de az egész világnak” – mondta az ünneplő tömeg előtt Szíszi, II. Tavradosz kopt pápa oldalán állva.

„Mindig is azt mondtam, és most is megismétlem: a pusztítás, a rombolás és a gyilkolás sosem győzheti le a jót, az építést, a szeretetet és a békét. Ez lehetetlen” – fogalmazott az államfő.

Kairóban és a többségében muszlimok lakta Egyiptom-szerte a rendőrök mellett a katonákat is mozgósították az immár fémdetektorokkal felszerelt templomok védelmére. A hívőket a templomok bejáratánál megmotozták.

A fokozott biztonsági intézkedésekkel az Iszlám Állam terrorszervezet támadásait kívánják megelőzni, amely 2016 decembere óta pokolgépes merényletekben mintegy száz embert gyilkolt meg.

Az egyiptomi keresztények túlnyomó többsége ortodox keresztény. A 90 milliós népesség mintegy 10 százalékát kitevő koptok a Julián-naptár szerint január 7-én ünneplik a karácsonyt.

A Krisztus születéséről elnevezett új székesegyház a Kairótól 45 kilométerre keletre épülő új kormányzati negyedben található. A karácsonyi misével az új, még nem teljesen befejezett székesegyházat is felszentelték. A 9000 fő befogadására alkalmas épület feltehetően a legnagyobb keresztény templom lesz a Közel-Keleten.

Az új székesegyház felszentelése Ferenc pápa figyelmét is felkeltette, aki a vízkereszt alkalmából a római Szent Péter bazilikában bemutatott szentmiséje után kijelentette: „Különösen ki szeretném fejezni az ortodox kopt keresztényekhez való bensőséges barátságomat, és szívélyesen üdvözlöm II. Tavradosz fivéremet a kairói székesegyház ünnepélyes felszentelése alkalmából”.