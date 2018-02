Kiteregetik a szennyest

Memoháború kezdődött a republikánusok és a demokraták között

Valóban elfogult volt-e az FBI, a Szövetségi Nyomozó Iroda Donald Trumppal szemben, amikor még az elnökválasztási kampányban megfigyelte a jelölt egyik emberét? A kérdés első hallásra csak közepesen tűnik izgalmasnak, pedig egy hete másról sem szól a washingtoni belpolitika. Az ismét csak egy orosz szálra visszavezethető ügyet egy republikánus politikusok által jegyzett „memo”, azaz feljegyzés robbantotta ki, amely manipulációval vádolja az FBI-t, az amerikai jogérvényesítés alapintézményét. Hamarosan nyilvánosságra kerülhet a demokraták „ellenmemója”.

Kashyap Patel jogász nevét eddig kevesen ismerték, de napok óta egy neki tulajdonított négyoldalas feljegyzéstől hangos az amerikai média. A „memo” – amely hivatalosan legalábbis csapatmunkában készült, és Devin Nunes, a washingtoni képviselőház hírszerzési bizottságának elnöke nevét viseli – azzal vádolja a Szövetségi Nyomozó Irodát (FBI), burkoltabban pedig az igaz­ságügyi minisztériumot, hogy elfogultak voltak Donald Trumppal szemben.

A dokumentumnak az elnök feloldotta a „szigorúan titkos – külföldi állampolgár kezébe nem kerülhet” minősítését, és nyilvánosságra is hozták ezt követően. A többi között az áll benne: az FBI azt elhallgatva kérte 2016-ban a Trump-kampány egy önmagában jelentéktelen embere, Carter Page megfigyelésének bírósági jóváhagyását, hogy a Page-et állítólag kompromittáló anyag egy Trumppal szemben kifejezetten ellenséges volt brit hírszerzőtől, Christopher Steele-től származott, aki a Clinton-kampányban dolgozott akkoriban. A megfigyelés fókuszában Page orosz kapcsolatai állhattak.

A republikánusok szerint az FBI – a Trump-kampány kárára – megsértette a lehallgatásokra vonatkozó előírásokat. A demokraták viszont ellenmemót készítettek, ennek nyilvánosságra hozatalát szintén Trumpnak kell engedélyeznie. Azt állítják, éppenséggel a republikánusok manipulálnak, és a céljuk az FBI, valamint az igaz­ságügyi tárca vezetésének lejáratása. Tény, hogy mindkét intézmény vezetése alaposan meggyengült. Az FBI-jal régóta hadban álló Trump még tavaly menesztette annak vezetőjét, James Comey-t, aki most azt állította, a republikánus feljegyzés tisztességtelen és félrevezető.

Hírek szerint a jelenlegi igazgató, Christopher Wray szénája sem áll jól, helyettese, Andrew McCabe pedig nemrég lemondásra kényszerült. A minisztériumban Jeff Sessions tárcavezető béna kacsa azóta, hogy Trump leordította a fejét, mert puhánynak tartja, Sessions pedig mentesítette magát az orosz szállal kapcsolatos vizsgálatok felügyelete alól. Sessions helyettese, Rod Rosen­stein menesztéséről szintén felröppentek hírek. Őt is nevesíti a republikánus feljegyzés.

Akármennyire szövevényes is az ügy, a nagy amerikai politikai botrányok látszatra kis dolgokból pattannak ki. A Watergate-botrány egy irodai betöréssel kezdődött, de két év múlva, 1974-re Richard Nixon elnök lemondásához vezetett. Azoknak, akik meg akarják buktatni Trumpot, ugyanaz a céljuk: az elnök közvetlen környezetére, lehetőleg pedig saját magára is rá lehessen bizonyítani, hogy alkotmányosan vállalhatatlan. Ez Trump esetében annak felelne meg, hogy titokban együttműködött az oroszokkal.

A republikánus, de Trump-szkeptikus John McCain szenátor szerint az egész memoügy – azaz a szennyes kiteregetése – nem Amerika érdekét szolgálja, hanem Vlagyimir Putyin orosz elnökét. Mindenesetre a The New York Times tegnapi híre szerint Trump ügyvédei azt javasolták az elnöknek, hogy ne tegyen vallomást az orosz kapcsolatokat vizsgáló Robert Mueller különleges ügyésznek. Ezt megteheti, de akár beláthatatlan következményekkel járó bírósági ügybe is sodródhat vele.