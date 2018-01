Kiszabadultak a novemberben Nigériában elrabolt apácák és novíciák

A szerzetesnők kiszabadításáért intézett felhívásokhoz Ferenc pápa is csatlakozott december 17-én, az Úrangyala imádság alkalmával.

Ötvenhárom nap fogság után január 6-án, illetve 7-én kiszabadult a Krisztus Eucharisztikus Szíve Szerzetes Intézmény (Sisters of the Eucharistic Heart of Christ) három nővére és három novíciája, akiket november 13-én raboltak el Nigériában, Edo államban, Iguoriakhiban.

A szerzetesnők kiszabadításáért intézett felhívásokhoz Ferenc pápa is csatlakozott december 17-én, az Úrangyala imádság alkalmával: „Kapcsolódom a nigériai püspökök felhívásához a Krisztus Eucharisztikus Szíve Szerzetes Intézmény hat nővérének szabadon bocsátásáért, akiket egy hónapja raboltak el iguoriakhi rendházukból. Buzgón imádkozom értük, és mindazokért, akik ebben a fájdalmas helyzetben vannak: kívánom, hogy karácsonyra végre hazatérhessenek.”

Nem világos az emberrablás oka. „Tudjuk, hogy a Krisztus Eucharisztikus Szíve Szerzetes Intézmény nővérei tagjai annak a globális hálózatnak, amely küzd többek között a nőket sújtó emberkereskedelem és rabszolgává alacsonyításuk ellen” – olvasható a Missio Alapítvány honlapján.

