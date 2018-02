Kilencvenen fulladhattak a tengerbe

Mintegy kilencven, többségében pakisztáni migráns vízbe fulladhatott a líbiai partok közelében, miután az őket szállító embercsempészek bárkája elsüllyedt – közölte tegnap a Nemzetközi Migrációs Szervezet (OIM). Lapzártánkig tíz holttest sodródott a partra, nyolc pakisztánié és két líbiaié. Három ember biztosan túlélte a tragé­diát – közölte Olivia Headon, az OIM szóvivője.

Hozzátette, hogy az előzetes adatok szerint a vízi jármű elvesztette egyensúlyát. Túlélők arról számoltak be, hogy az emberek többsége Olaszországba akart eljutni. Az OIM adatai szerint tavaly 3138 pakisztáni érkezett Olaszországba a Földközi-tengeren keresztül. Idén eddig a múlt év hasonló időszakához képest 240-nel többen érkeztek. Az elmúlt évben több mint 3100-an haltak meg vagy tűntek el a Földközi-tengeren útban Európa felé, közülük több mint 2800-an a líbiai partoknál – írta az MTI.

A Szlovénia és Horvátország között természetes határt képező Kupa folyóba fulladt egy közel-keleti migráns is, aki Szlovéniába próbált bejutni illegálisan, halálának pontos körülményeit egyelőre nem sikerült tisztázni – írta tegnap a Jutarnji List című horvát napilap. A rendőrség szerint a sorsára hagyott határsértő nem volt egyedül, erre a hatóságok a helyszíni nyomokból következtettek és abból, hogy a bevándorlók több csónakot is elloptak, amelyeket a szlovén oldalon elhagyatottan találtak meg. A balkáni migrációs útvonal lezárása óta a bevándorlók új útvonalakon, így Bosznia-Hercegovinán keresztül is érkeznek Horvátországba.