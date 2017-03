Kémbabák alkonya?

Okosjátékok – A gyerekek egy vállalatóriással beszélgetnek

Sok veszélyt rejtegethetnek a rendkívül népszerű okosjátékok, figyelmeztetnek az érdekvédelmi szervezetek. Akadnak játékok, amelyek lehallgatják a gazdájukat, néhány baba pedig újabb játékok beszerzésére beszéli rá a lurkókat.

Dacára annak, hogy a tavalyi karácsony slágerjátéka volt Németországban, a hatóságok arra figyelmeztették a szülőket, hogy váljanak meg a Cayla nevű babáktól, mert azok kémkedhetnek a gyermekeik után. Pontosabban nem a játék hallgatja le a lurkókat, hanem bárki, aki 15 méteres távolságon belül rácsatlakozik annak Bluetooth eszközére. A bakira a saarbrückeni Saar-vidéki Egyetem egy hallgatója jött rá, majd azonnal értesítette a német hatóságokat.

– Bárki hozzáférhet a babához. Nincs jelszó, amely megvédené a csatlakozást – idézi a Saarbrücker Zeitung Stefan Hesselt. A németek olyannyira komolyan veszik a kémbabák okozta veszélyt, hogy ezentúl minden tulajdonosra és forgalmazóra büntetést róhatnak ki. Talán a legnehezebb helyzetben a szülők vannak, akik kénytelenek a kukába dobni gyermekük kedvenc beszélő babáját.

– Elvárjuk az állampolgároktól, hogy jogkövető módon viselkedjenek, és tegyék működésképtelenné a játékot – fogalmazott a szövetségi hálózati ügynökség szóvivője. A közműtanács elnöke ennél is keményebb szavakat használt, és egyenesen illegális kémeszköznek nevezte a közel 25 ezer forintba kerülő babát. – Minden olyan eszköz, amely közvetíthető mikrofonnal vagy kamerával van felszerelve, és akár szándék nélkül is képes az információ továbbítására, veszélyt jelent a polgárok magánéletére. Ebbe természetesen a gyermekjátékok is beletartoznak – szögezte le Jochen Homann.

Egyelőre sejteni sem lehet, hogy a hekkertámadásoktól amúgy is rettegő Európában milyen következményei lehetnek a bababotránynak. Mindenesetre a The Guardian arról számolt be, hogy Európa-szerte szigorítások jöhetnek a játékpiacon. A brit lap az Európai Bizottság jogérvényesülésért, fogyasztópolitikáért és nemek közötti esélyegyenlőségért felelős biztosát idézi, a cseh Věra Jourová szerint valóban aggasztó az internetre is felcsatlakozó babák okozta helyzet.

Pedig nem először szólnak a hírek a „túl okos” játékokról. Több érdekvédelmi szervezet már tavaly decemberben is a Caylát gyártó Genesis Toysra mutogatott, az amerikai játékóriás mellett pedig a Mattel Barbie babáit is érte kritika.

Forrás: Reuters

– A Hello Barbie-hoz beszélő gyermekek nem egy egyszerű játékkal beszélgetnek, hanem egy vállalatóriással, amelyet kizárólag a bevételek érdekelnek – hangsúlyozza a Campaign for a Commercial-Free Childhood érdekvédelmi szervezet igazgatója. Susan Linn szerint a kisgyerekekkel való interaktív beszélgetés és a wifikapcsolat lehetőséget ad rá, hogy a Mattel gyakorlatilag lehallgassa, hogy a kicsiknek mi tetszik és mi nem az adott játékban.

Hasonló kritikát egyébként a Cayla babával szemben is megfogalmaztak. A CNN által idézett kutatók arról számoltak be, hogy a játékokba bele van programozva, hogy bizonyos időközönként a Disney-meséket vagy a Disney Worl­döt emlegessék. A mesterséges agymosás működőképesnek bizonyult, hiszen a kicsik minél többet hallottak a Jégvarázs című animációs mesefilmről vagy a kalandparkban található új játékokról, annál inkább be akarták szerezni őket.

Sokkal inkább problémás eset, amikor a gyerekek válaszolnak is a babának, és elárulják a kedvenc ételüket, a szüleik nevét vagy a pontos lakcímüket, figyelmeztet az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság. A testületet már a tavalyi év végén nyomás alá helyezték az érdekvédelmi csoportok, hogy tegyen meg minden tőle telhetőt azért, hogy a kémjátékok végleg eltűnjenek a polcokról.