Ismét megrohamozták a bűnbandák Calais-t

Emmanuel Macron francia elnök intézkedése válthatta ki az újabb menedékkérő-hullámot

Mintegy huszonöt százalékkal nőtt a franciaországi Calais-be érkező bevándorlók száma, miután Emmanuel Macron pár hete arra tett ígéretet: felgyorsítják a kikötővárosban tengődő menedékkérők ügyeinek elbírálását, így a felnőttek hat hónap helyett maximum egyet, a gyermekek pedig legfeljebb huszonöt napot kell hogy várjanak. Bár a francia elnök „humánusabb” megoldásként jellemezte az intézkedést, a gyakorlat ennek épp ellenkezőjét igazolja. A rövidebb várakozási idő miatt az Egyesült Királyságba vágyó menedékkérők ugyanis valósággal megrohamozták a várost, Calais-ben erre nem voltak felkészülve.

Az érkezőknek rá kellett ébredniük, hogy alig van élelem és menedék a kikötőben, írta brit The Guardian, utalva arra, hogy a múlt heti, migránsok közötti tömegverekedés is a szűkös tartalékok miatt robbant ki. Az incidensről a Magyar Idők is beszámolt: a csütörtöki ételosztás során közel száz, kövekkel és rudakkal felszerelt afgán és eritreai bevándorló esett egymásnak. A migránsok ezt követően több helyszínen is összetűzésbe keveredtek, egy 37 éves afgán embercsempész pedig tüzet nyitott egy csoport eritreai tinédzserre. Az afgán ellen körözést adtak ki, míg négy afrikai fiatalt továbbra is életveszélyes sérülésekkel ápolnak.

Az incidenssorozat miatt már a hét végén újabb száz rendőrt vezényeltek Calais-hoz, ahol egyre intenzívebb harc folyik a szigetországba jutásért. A CNN beszámolója szerint az embercsempész-hálózatok személyenként akár 3000 eurót (majdnem egymillió forintot) is elkérhetnek a menedékkérőktől.

Fotó: MTI/EPA/Johan Ben Azzouz

– Nem gondolom, hogy a menekültek különösebben értenének a politikához, csupán hallottak egy pletykát, miszerint páran eljuthatnak az Egyesült Királyságba. Rendkívül kétségbeesett emberekről van szó, akik a legkisebb reménysugárba is belekapaszkodnak – idézte az amerikai hírcsatorna az egyik calais-i önkéntest. A jogvédők szerint az egykori sátorváros területén jelenleg nyolcszáz migráns élhet, köztük több mint száz kiskorú.

A francia kormány ígéretet tett arra, hogy hamarosan átveszi a segélyszervezetektől az ételosztás feletti ellenőrzést Calais-ban. Sajtóforrások szerint ennek ellenére szó sincs arról, hogy teret engednének egy újabb „dzsungel” kialakulásának.

Mint ismert, a migrációs válság csúcsán több mint hétezer, a Brit-szigetekre vágyó menedékkérő gyűlt össze a mindössze hetvenötezres kikötővárosban, amelynek „kipucolása” sosem fejeződött be igazán. Emlékezetes, hogy a calais-i sátorhegyek lebontását rohamrendőrök tucatjai felügyelték, a távozó migránsok egyes csoportjai pedig egyszerűen felgyújtották viskóikat.

Calais lakóinak megnyugtatására Gérard Collomb francia belügyminiszter már múlt pénteken a városba utazott, és az erőszakos migránsbandák felszámolását helyezte kilátásba. A Reuters szerint a tárcavezető

Franciaország szerinte tarthatatlan helyzetéről is beszélt, és annak a félelmének adott hangot, hogy hamarosan más európai államokban elutasított menedékkérők százezrei érkezhetnek az országba.

Emlékeztetett: 2017-ben Franciaország rekordszámú, százezer menedékkérőt regisztrált.