Hollandiában is hisznek Orbán Viktorban, és a nemzetállamok jövőjében

Thierry Baudet-val készített interjút a 888.hu hírportál. A témák vegyesek voltak: az Európát sújtó tömeges bevándorlásról, Sorosról és az európai elit képmutatásáról is beszélt a Hollandiában generációja egyik legtehetségesebb politikai gondolkodójaként számontartott Baudet, aki pár évvel ezelőtt úgy döntött, hogy politikai pályára tör. A pártjával tavaly márciusban be is jutott a holland parlamentbe.

Szervezetét – a Fórum a Demokráciáért (FvD) –, ami a 2016-os holland választások előtt még csak egy „think tank”-ként (agytrösztként) működött, az Európai Unió vezetését kritizáló retorikája hamar népszerűvé tette.

„Úgy éreztük, hogy két lehetőség közül választhatunk. Vagy feladjuk a politikát és lemondunk mindenfajta változásról, mert ha összehozol két és fél millió embert, de azt semmibe veszik, akkor semmit sem tehetsz, vagy átlépjük a Rubicont, és létrehozunk egy pártot, ahogyan azt tettük” – fogalmazott Baudet.

Céljuk, hogy kormányra kerülve megváltoztassák Hollandia, illetve Európa politikáját.

Baudet kifejtette: „Ma patológiás öngyűlölettől szenvedünk, amely aláássa kultúránkat és életmódunkat. Ezt az elit Nyugat-Európa-szerte politikaként alkalmazta. Ennek eredményeképp a civil társadalom szinte minden elemének igencsak meredek hanyatlását láthatjuk: legyen szó az oktatásunk színvonaláról, a tömeges bevándorlásról, a multikulturalizmusról vagy arról, hogy elveszítjük szuverenitásunkat Brüsszellel szemben. Mindezek mellett a kis- és középvállalkozásainkat – a rájuk kirótt szabályozások által – kiszorították a multinacionális vállalatok. A társadalmunk szerkezetének egésze hanyatlik, támadás alatt áll – nagyrészt egy felelősségre nem vonható elit miatt, amely több politikai pártban is jelen van, ám lényegében ugyanazon ideológiában hisz.”

„Véleményem szerint Orbán Viktor egy hős, egy olyasvalaki, akit az egész nyugati világnak dicsérnie kellene. Ő azon nagyon kevés vezetők egyike, akik valóban meg akarják állítani a tömeges bevándorlást, mely ránk zúdul Afrika és a Közel-Kelet irányából.

És nekünk is ezt kell tennünk, meg kell állítanunk. Meg kell állítanunk őket a határoknál, és ha már átjutottak, vissza kell őket toloncolnunk Afrikába, vagy bárhova, ahonnan jöttek. Nagyon komolyan kell venni ezt a kérdést, és számomra úgy tűnik, hogy Orbán Viktor komolyan is veszi. Csodálom őt emiatt” – emelte ki Baudet.

Fotó: MTI

Úgy véli, hogy a hollandok többsége egyetért a FvD nézeteivel – és Orbán Viktorral – ebben az ügyben, hiszen túlnyomó többségük felismerte azt, hogy a tömeges bevándorlás egy olyan dolog, amit nem tudunk kezelni, ami tönkreteheti az európai társadalmainkat és a civilizációnkat. Ugyanakkor nagy nyomás nehezedik a hollandokra is a „mainstream” politikum és a bevándorláspárti média részéről.

„Nekünk ugyancsak vannak olyan szörnyű agytrösztjeink, mint a Soros Györgyhöz köthető szervezetek, melyektől önök épp próbálják megszabadítani az országukat

– fejtette ki a holland politikus, majd hozzátette – vissza kellene állítanunk a nemzetállamok szuverenitását, ami az európai civilizáció egyik legnagyobb találmánya, és az egyetlen olyan keret, amin belül egy életképes demokrácia működhet.”

Baudet úgy látja, a „többsebességes Európának” nem kellene feltétlen azt jelentenie, hogy mindenkinek csak egy útja van és az egy irányba visz. Úgy gondolja, hogy a legtöbben a szuverén nemzetek közti stabil, de szabad együttműködést támogatnák.

Egy Európai Egyesült Államokhoz hasonló koncepció azonban nagyon is napirenden van, és ennek áll ellen – nagyon helyesen – Kelet-Közép-Európa. Úgy tűnik, hogy valami Németországban is történt, hiszen az Alternatíva Németországnak (AfD) jelentős számú helyet nyert a szövetségi parlamentben. Hasonló Nagy-Britannia esete is, ahol az emberek az Európai Unió elhagyására szavaztak.

„A helyzet az, hogy nincs olyan párt a politikai estabilishmentben Nyugat-Európa-szerte, amely kifejezetten a középosztály megvédésére törekedne. Populistának lenni tehát ebben az értelemben a középosztály, a nemzeti identitás és az országaink szuverenitásának megvédését jelenti – ez kétségkívül nem egy rossz dolog – mondta el a Thierry Baudet.

A teljes interjú a 888.hu oldalán olvasható, az eredeti cikk pedig a hirado.hu oldalán tekinthető meg.