Folytatódnak a Donyec-medencei harcok

Továbbra is feszült a helyzet a Donyec-medencében, ahol a tűzszüneti egyezség ellenére továbbra is érik támadások az ukrán ellenőrzésű oldalt a Moszkva által támogatott szakadárok részéről – tájékoztatta Pavlo Klimkin ukrán külügyminiszter szerdán Kijevben Sigmar Gabrielt, a német diplomácia vezetőjét.

A közösen tartott sajtótájékoztatón Klimkin kiemelte, hogy a téli ünnepekre tekintettel december 23-án életbe léptetett legutóbbi tűzszünet óta három ukrán katona vesztette életét és 15 sebesült meg a kelet-ukrajnai fronton. Hozzátette, hogy csak az elmúlt néhány napban több mint hatvan tűzszünetsértést követtek el a térségben, és ezek közül legalább hármat a minszki megállapodásokban tiltott nehéztüzérségi fegyverekkel.

Az ukrán külügyminiszter szerint az EBESZ megfigyelői nem tudják ellenőrizni a szakadárok által megszállva tartott területeket. „Oroszország taktikája változatlanul a válság további mélyítése a Donyec-medencében. Ezt nemcsak a tüzérségi támadások számából vesszük észre, hanem abból is, hogy az EBESZ valójában nem képes ellenőrizni, mi zajlik a megszállt területeken” – fogalmazott Klimkin. Szerinte ugyanennek a taktikának a része az is, hogy Moszkva december 19-én hazahívta katonatisztjeit abból a közös ukrán-orosz katonai koordinációs központból, amelynek feladata a minszki megállapodásokba foglalt fegyvernyugvás betartásának ellenőrzése.

Sigmar Gabriel a maga részéről sürgette, hogy a majdani ENSZ-békefenntartók mandátuma a kelet-ukrajnai térségben terjedjen ki az ukrán hatóságok által nem ellenőrzött, szakadár területek egészére is, továbbá a kéksisakosok kapjanak fegyvereket. Hangsúlyozta: a konfliktus békés rendezését célzó minszki megállapodásokat a feszült helyzet ellenére is maradéktalanul be kell tartani, és folytatni kell az azokban foglaltak végrehajtását, hogy tartós béke jöhessen létre a térségben és helyreálljon az ukrán ellenőrzés az orosz-ukrán határ teljes hosszán. Reményét fejezte ki, hogy a felek még az orosz elnökválasztásig egyetértésre jutnak az ENSZ-békefenntartók mandátumát illetően.

Közölte viszont, hogy Németországban szkeptikusak a tekintetben, hogy élet kioltására is alkalmas védelmi fegyverek Ukrajnának történő szállítása megoldást jelentene a válság rendezésére.

A német diplomácia vezetője szerint meg kell győzni Oroszországot, hogy küldje vissza képviselőit az ukrajnai közös katonai koordinációs központba. Kijelentette: reméli, hogy a kelet-ukrajnai válság rendezésében részt vevő, úgynevezett normandiai négyek, azaz Ukrajna, Oroszország, Németország és Franciaország külügyminiszterei tárgyalóasztalhoz ülnek majd a biztonsági kérdésekkel foglalkozó, február közepére tervezett müncheni nemzetközi konferencia keretében.

Sigmar Gabriel a tervek szerint csütörtökön ukrán kollégájával együtt látogatást tesz a Donyec-medencei konfliktus övezetében, az Azovi-tenger partján fekvő Mariupol kikötővárosba, illetve az ottani frontvonalhoz készülnek elutazni.