Egy svéd rendőr píszimentesen beszámolt a valós migrációs helyzetről

A bátor szavak miatt könnyen lehet, hogy a rendőr elveszíti állását, mert a Facebookon közzétett véleményéért rasszizmus vádjával feljelentették a rendőrségen – számol be az esetről a Speisa. Az írást a 888.hu szemlézte.

Forrás: spiesa.com

Peter Springare beszámolója

„Elfáradtam már. Amit most írok, nem lesz politikailag korrekt. Nekünk, állami dolgozóknak tilos ezeket megosztani Önökkel, adófizetőkkel. Ezért kirúghatnak engem és megvonhatják a fizetésemet. De nem érdekel, amúgy is nyugdíjba vonulok nemsokára, 47 év munkaviszony után. Innentől kezdve heti rendszerességgel be fogok számolni a rendőrségi nyomozásaimról itt Örebroban. Nem lesz sok összecsengés az állami statisztikákkal, sem pedig a baloldali kriminológusok álláspontjával.

A nyugdíjasaink szenvednek, az oktatás kaotikus, az egészségügy pedig a rendőrséggel együtt romokban hever. Mindenki tudja ennek az okát, csak senki nem meri kimondani. Svédország mindig is abban az illúzióban élt, hogy nyersanyagkészletének segítségével sikerül egy politikailag korrekt utópiát építenie egy vallások által megnyomorított világban.

Lássuk milyen ügyek kerültek hozzám, hétfőtől péntekig: nemi erőszak, nemi erőszak, tettlegesség, nemi erőszak, zsarolás, fenyegetőzés, hivatalos személy elleni erőszak, hivatalos személy megfenyegetése, drogkereskedelem, illegális drogbirtoklás, emberölési kísérlet, megint nemi erőszak, zsarolás és verekedések.

A gyanúsítottak nevei: Ali Mohamad Mahmod, Mohammed, Mohammed Ali, újra, ismét, megint, Christoffer … nahát. Igen, egy svéd név is feltűnik egy droggal történő visszaélés kapcsán. Mohammed Mahmod Ali, megint, és megint.

A gyanúsítottak származási országa: Irak, Irak, Törökország, Szíria, Afganisztán, Szomália, ismét Szíria, Szomália, két ismeretlen ország, Svédország. A gyanúsítottak több mint feléről nem tudni, honnan jött. Nincsenek papírjaik, ezért hazudnak a származásukkal kapcsolatban.

És itt most csak Örebroról beszélek. Ezek az esetek pedig 100 %-ban kitöltik a nyomozási kapacitásunkat. Lassan már 10-15 éve ez a helyzet. Jövő hét pénteken jelentkezem a heti beszámolóval.”