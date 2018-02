Brexit – Szankciókat vonhat maga után az átmeneti időszak feltételeinek megsértése

Egyfajta szankciós mechanizmust is létrehozna az Európai Bizottság az Egyesült Királyság tervezett uniós kilépését követő átmeneti időszakban, így az EU brit szabályszegés esetén felfüggeszthetne a belső piaci tagságból fakadó bizonyos előnyöket London számára – derül ki a brüsszeli testület által szerdán közzétett tervezetből.

A dokumentum szerint a brit belső piaci hozzáférést akkor korlátozhatnák, ha úgy ítélik meg, hogy az ügy rendezése túl sokáig tartana az Európai Bíróságon. Egyes szakértők szükségesnek tartják ennek kodifikálását, mondván, hogy a luxembourgi bírói fórum előtt akár évekig is elhúzódhatnak bizonyos jogviták, mások szerint viszont mindössze „üres fenyegetés” a mechanizmus belengetése.

A szövegben arra is kitértek, hogy a szigetországnak az esetleges átmeneti időszakban tartózkodnia kell majd minden olyan lépéstől, amely „valószínűsíthetően ellentétes az EU érdekeivel” a nemzetközi szervezetekben.

A Politico brüsszeli hírportál szerint „szigorúan értelmezve” ez azt jelenti, hogy London nem mehetne szembe az európai uniós állásponttal például az ENSZ, a Kereskedelmi Világszervezet (WTO) vagy a világ 19 legnagyobb gazdaságát és az EU-t tömörítő G20-csoport ülésein.

Az átmeneti időszakot a tervezet értelmében 2020. december 31-én le kellene zárni, a szövegben nincs szó lehetséges hosszabbításról, habár ennek a lehetősége sincs benne kizárva. A dokumentum többi pontja nem okozott meglepetést Brüsszelben.

Megerősítették, hogy az Egyesült Királyság ezen 21 hónap alatt is részese maradna a vámuniónak és az egységes piacnak, be kellene tartania a közösségi jogot, beleértve az új szabályokat is, eleget kellene tennie a költségvetési kötelezettségeknek, illetve alá kellene vetnie magát az Európai Bíróság joghatóságának, az EU döntéshozatalában azonban eközben már nem vehetne részt az ország.

Az átmeneti időszakról szóló tervezet a véglegesítés alatt álló kiválási egyezmény része lesz a tervek szerint, a dokumentumot azonban először is megvitatják majd a bennmaradó tagállamok képviselői, mielőtt hivatalosan megküldenék az Egyesült Királyságnak.