Brexit: hazánk támogatja az ír szempontokat

Erős évkezdet a külpolitikában

– Erős évkezdet ez, két nap alatt két európai uniós ország miniszterelnöke látogatott el Budapestre – fogalmazott Orbán Viktor kormányfő, miután a magyar fővárosban fogadta ír kollégáját, Leo Varadkart (képünkön). Mint ismert, a magyar miniszterelnök előzőleg Mateusz Morawiecki lengyel kormányfővel egyeztetett Budapesten. A tegnap délutáni magyar–ír tárgyaláson téma volt az Európai Unió helyzete, továbbá az adó-, a migrációs és az agrárpolitika, valamint a brexit, ismertette Orbán Viktor, majd közölte: egyetértettek Leo Varadkarral abban, hogy az EU akkor válhat erőssé, ha az uniót alkotó nemzetgazdaságok külön-külön is erősek.

A migráció ügyé­ben világossá tette, hogy „Magyarország senki ellen sincsen”, de ragaszkodik saját identitásához, kultúrájához és elért eredményeihez. A brexitfolyamattal kapcsolatban Orbán Viktor arról biztosította az ír miniszterelnököt, hogy Magyarország támogatni fogja a speciális ír szempontok érvényesülését a kilépési tárgyalásokon.



A sajtóértekezleten Leo Varadkar kiemelte: Írország és Magyarország között erősek a kétoldalú kapcsolatok, hazánk pedig Írország fontos gazdasági partnere. – Mindketten egyetértettünk abban, hogy az Európai Unió kevesebb lesz a britek hozzájárulása nélkül – fogalmazott az ír miniszterelnök, aki nagyrabecsülését fejezte ki a budapesti kormánynak, amiért megértést tanúsít a brexittárgyalásokkal kapcsolatos speciális ír szempontokkal szemben, köztük az ír–északír határ kérdésében. Leo Varadkar szerint mindkét ország érdeke, hogy a britek kilépését követően a lehető legszorosabb kapcsolatokat sikerüljön kialakítani az Európai Unió és az Egyesült Királyság között.

Írország egyébként is „királycsináló” szerepet tölthet be a brexittárgyalások során, hiszen az ír sziget átjárhatósága a brexit legkényesebb kérdései közé tartozik. Bár a tagállamok vezetőinek decemberi döntése értelmében a Brüsszel és London között zajló egyeztetések a következő szakaszukba léphetnek, az ír kérdés még jó darabig velünk maradhat, ugyanis rengeteg gyakorlati gondot vet fel, hogy a britek – az ír kemény határ visszaállítása nélkül – hogyan is hagyhatják maguk mögött az EU egységes belső piacát.

Dublin mindenesetre folyamatosan gyűjti az európai barátokat: az ­Iri­sh Times információi szerint az ország soha nem látott diplomáciai offenzívát indított a nemzeti érdekek védelmében. Szintén Írország mellett szólhat, hogy európai sajtóforrások szerint az ír külügy a „fontosabb” uniós fővárosokban még ütőképesebbé tette a delegációit.