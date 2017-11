Botrány a berlini rendőr-akadémián

Egyre dagad a múlt héten kirobbant botrány a berlin-spandaui rendőr-akadémián, miután a német nyilvánosságban immár a riporthoz egy, a nevét is adó rendőri illetékes mondta ki: egyértelmű nyomai vannak, hogy az akadémiára arab bűnözői csoportok férkőznek be. – Érdekük fűződik ahhoz, hogy pontosan tudják, hol és hogyan működik az állam – mondta Bodo Pfalzgraf, a Német Rendőrszakszervezet elnöke a ZDF közszolgálati televízióban, úgy vélve: a klánok bűncselekmények alól is tisztára akarják mosni a tagjaikat.

Fotó: Reuters

A botrányt a Berliner Zeitung című lap robbantotta ki, egy hangfelvétel alapján idézve az akadémia egy vendégtanárát, aki – nevét elhallgatva – azt mondta: „Órát tartottam a rendőriskolában. Soha nem éltem át még ilyet. Az osztályterem valami borzalom: a fele arab és török, pimaszok, mint az állat. Idió­ták. Nem tudták kifejezni magukat. Ezek nem kollégák, ez az ellenség. Ez az ellenség a sorainkban.” A rendőr-akadémia ezt azzal igyekezett bagatellizálni, hogy egy mentőtisztről van szó, aki először állt a rendőr-akadémia hallgatói elé. De megszólalt – nevét szintén elhallgatva – a tartományi bűnügyi rendőrség egy hivatalnoka is, és úgy fogalmazott: „ez a beférkőzés az arab nagycsaládok részéről már megkezdődött”.

Tegnap pedig a Süddeutsche Zeitung arról számolt be: egy másik főiskola arab származású hallgatónője, aki a rendőrségre kérte magát gyakorlatra, belső nyomozati anyagokat fotózott le, majd osztott meg egy internetes csoporttal. A fotókon állítólag egy arab klán (nagycsalád) látható.

Berlin nemcsak Németország 3,5 millió lakosú fővárosa, de a 16 szövetségi tartomány egyike is, amelynek lakosságát – a hivatalos statisztika szerint – 31 százalékban bevándorlók alkotják. A rendőr-akadémia 1200 növendékének 45 százaléka rendelkezik – a bevett német fordulat szerint – „migrációs háttérrel”. De Klaus Kandt, Berlin rendőrfőnöke és Andreas Geisel, a város belügyi szenátora – gyakorlatilag tartományi belügyminisztere – egyértelműen visszautasította, hogy arab klánok, illetve bűnözői csoportok emberei épülhetnének be a rendőrség soraiba. – Ez az állítás feltétlenül hamis. Egy panaszos sem tud semmit bizonyítani – mondta Kandt a berlini képviselőház belügyi bizottságának rendkívüli ülésén, amelynek összehívását az ellenzék kezdeményezte. (Berlint a szociáldemokraták, a radikális baloldal és a zöldek kormányozzák.)

Geisel bírálta az anonim hangfelvételen hallható oktatót a „rasszista hangnemért”, amelyet megütött, és közölte, nem tűri az idegenellenes megnyilvánulásokat. De egyúttal jelentést kért a rendőr-akadémián történtekről; ez négy héten belül elkészülhet. A rendőrség ugyanakkor elismerte: olyanok is jelentkeztek az akadémiára, akik fegyelmezetlenek, nem tudnak jól németül, illetve büntetve is voltak.

Fotó: Reuters

A bevándorlók integrálását a rendőrség soraiba ugyanakkor támogatja a politika, annál is inkább, mert sok helyütt az a probléma: a zömmel született németekből álló rendfenntartók sem kulturálisan, sem nyelvileg nem tudnak szót érteni egyes bevándorlóövezetek lakóival. Egy további szempont a politikai korrektség. A német krimisorozatok ideológiai „szörnyszülöttje” a Gyilkossági csoport – Isztambul, amelynek szerzője és főszereplője is németül tökéletesen beszélő németországi török, ám Özakin felügyelő Isztambulban kénytelen üldözni a török bűnt, mert ha ezt német földön tenné, az sértő lenne – vélik.