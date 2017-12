Biztonsági zónákban ünnepelhetnek

Berlinben és Párizsban is figyelnek a magukat fenyegetve érző polgárokra

Biztonsági zónát létesítenek a nők számára Berlinben szilveszter éjjelén a helyi hatóságok, hogy ne ismétlődjenek meg a két évvel ezelőtti események, amikor is Kölnben és más német nagyvárosokban nők százait zaklatták szexuá­lisan főleg Észak-Afrikából származó férfiak.

Mint minden évben, idén szilveszterkor is több százezer embert várnak a Brandenburgi kapunál szervezendő ünnepségre – ezúttal azonban igen szigorú biztonsági intézkedések mellett. A térre tilos lesz bevinni tűzijátékot, üvegpalackot, nagy méretű táskákat és zsákokat.

A Német Vöröskereszt úgynevezett biztonsági zónát létesít a közeli Eberstrassén azon nők számára, akiket fogdostak, zaklattak, vagy akik egyszerűen fenyegetve érzik magukat.

A rendőrség azt tanácsolta, hogy a rendezvényre érkezők ne hozzanak magukkal értéktárgyakat, s kerüljék a szóváltást az agresszívan viselkedő egyénekkel és csoportokkal.

„Világos és félreérthetetlen utalást tegyen arra, hogy bizonyos dolgokat, például a túlzó közeledést és a fogdosást nem akarja!” – áll a nőknek címzett rendőrségi magatartási kódexben.

„A nem azt jelenti: nem. Ha pedig az elkövető mégsem tartja távol magát, közbe fogunk lépni” – mondta Thomas Neuen­dorf berlini rendőrségi szóvivő. A Német Rendőrszakszervezet (DpolG) azonban bírálta a nők számára tervezett biztonsági zónát. Rainer Wendt, a szakszervezet elnöke szerint „ezzel azt üzenjük, hogy létezik egy biztonságos és egy nem biztonságos zóna”.

Fotó: Reuters

Legutóbb a tavalyi farsangi mulatságok idején hoztak létre biztonsági övezetet Kölnben, és idén is felkészültek a tömegeket megmozgató rendezvényekre. A rendfenntartók között lesznek két főből álló megfigyelőegységek, illetve gyorsan bevethető százfős osztagok, de a hatóságok korszerűsítették a térfigyelő kamerákat is, és egy esetleges terrortámadásra is felkészültek.

Az újévi ünnepségek a kontinens más részein is fokozott biztonsági készültségben zajlanak majd: Franciaországban a rendfenntartó erők csaknem 140 ezer tagja lesz szolgálatban, köztük 57 ezer rendőr és 37 ezer csendőr. A párizsi Champs-Élysées sugárúton, a Champ-de-Mars nyilvános parkban és az Eiffel-toronnyal szemközti Trocadéro téren is biztonsági övezetet alakítanak ki.

Brüsszelben a városvezetés arra kérte a polgárokat, hogy a rendőrök munkájának megkönnyítése érdekében egyes szilveszteri rendezvényekre ne vigyenek hátizsákot, illetve kerüljék a petárdázást.