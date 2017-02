Bizonyítékok vannak rá, hogy Trump kárára csaltak a választáson

A Fehér Ház egyik tanácsadója, Stephen Miller szerint bizonyítékok vannak arra, hogy a tavaly őszi elnökválasztásokon csaltak Donald Trump kárára.

Stephen Miller politikai tanácsadó a vasárnap délelőtti televíziós politikai vitaműsorok csaknem mindegyikében szerepelt.

Az ABC televízió Ez a hét című műsorában megismételte azt a korábban már elhangzott állítást, miszerint Trump elnök azért kapott kevesebb közvetlen szavazatot, mint demokrata párti vetélytársa, Hillary Clinton, mert „masszív választási csalás” történt. A tanácsadó azt állította, hogy erre „rengeteg bizonyíték” van.

Felhozta példaként azt, amit Donald Trump a napokban magánbeszélgetésben mondott néhány republikánus szenátornak. Eszerint New Hampshire államban azért kapott kevesebb voksot, mint Clinton, mert a szomszédos Massachusettsből busszal New Hampshire-be szállítottak szavazókat. „Elmondhatom, hogy erről a buszoztatásról New Hampshire-ben mindenki tud, ez nagyon is valós, nagyon is komoly” – fogalmazott. Hozzátette, hogy más szövetségi államokban pedig szavaztak halottak nevében is és olyan nem amerikai állampolgárok szintén voksoltak, akiknek nincs szavazati joguk.

Forrás: MTI

Az interjúban Stephen Miller kitért Trump elnöknek a beutazási szigorításról szóló rendelete körüli jogi vitára is. Kifejtette: egy seattle-i kerületi bíró a személyes nézetei miatt nem kényszerítheti az Egyesült Államok elnökét arra, hogy megváltoztassa a törvényeket és az alkotmányt. „Az elnöknek megvan a felhatalmazása, hogy felfüggessze idegenek beutazását, ha a nemzeti érdek ezt kívánja” – mondta Miller. Ezzel a Seattle-i James Robart bíróra utalt, aki felfüggesztette Donald Trumpnak a beutazások szigorításáról, illetve felfüggesztéséről szóló elnöki rendeletét, s akinek ezt a döntését a héten egy szövetségi fellebbviteli bíróság helybenhagyta.

A tanácsadó a CBS televízióban azt hangoztatta, hogy „egy bíró, aki nem választott tisztséget visel, nem alkothat törvényt az egész ország számára”. Hangsúlyozta, hogy a jogi vitának még nincs vége, az elnök minden lehetőséggel számol.

Miller megnyilatkozásai elnyerték Donald Trump tetszését. Az elnök, aki floridai villájában nézte a televíziós interjúkat, Twitter-üzenetben gratulált munkatársának.