A székely góbék újra kiszúrtak a Heinekennel

Hogyan tudod méregdrága reklámkampány nélkül letarolni a piacot? Szívasd meg a Heinekent, ő majd gondoskodik a népszerűsítésedről, kétszer is. Az Igazi Csíki Sör marketingesei annak idején remekül meglovagolták a Heineken támadását és mindenkivel megismertették a márkát, anélkül, hogy ez pénzükbe került volna. Nem csak a Heineken béna stratégiája és a szerencse kedvezett a sör népszerűségének, hanem az íze is. 2015-ben az Igazi Csíki Sör nyerte a Budai Vár

Sörfesztivál Nagydíját (következő évben pedig testvéröccse, a Székely Sör). Tavaly már az ország egyik legnagyobb és legpompásabb gasztrorendezvénye, a

Békéscsabai Kolbászfesztivál hivatalos söre volt és gőzerővel beindult a magyarországi terjeszkedés is.

Az újabb övön aluli támadás eredménye még inkább a visszájára sült el. Nem könnyű a székelyek góbéságra berendezkedett eszén kifogni. A Heineken nem csak

presztízst: piacot is veszített, kukoricagrízes műanyag sörei helyett az IGAZI TILTOTT SÖRT fogják vedelni a magyar sörivók.

Ezen a néven él ugyanis tovább a betiltott márka. A székely marketingesek zseniális húzással lettek úrrá a helyzeten. Maguk mellé állították a közvéleményt,

egyben az ideális reklámot is összehozták és a lehető legtrendibb új nevet is „telitalálták”. A kapzsi és buta multi pedig szívott. Ha annak idején, amikor Csíkszeredában beindították a Ciuc sör gyártását, magyar címkéjű szériával tesznek egy nemes gesztust az erdélyi magyarok felé, minderre nem került volna sor, a szentsimoni vállalkozás egy kis helyi sörfőzde lenne és nem zavarná a Heineken vizeit, pontosabban vizezett söreit. De a Heineken inkább a románok kedvében járt, pedig annak semmilyen piaci relevanciája nem volt, míg egy magyar címkéjű verzióval legalább 5%-al növelhették volna a piaci részesedésüket Romániában.

Akkor hát menjenek panaszra Bukarestbe, hogy a székelyek elverték rajtuk a port, pontosabban a sört, hátha szolidarizálnak velük a román sörivók, bár a lúzereket azok is kiröhögik. Azoknak, akik a munkanélküliséggel fenyegetett Heineken alkalmazottakkal zsarolnak minket érzelmileg, azt üzenjük: a frissen elbocsátott (vagy önként felmondó) munkásokat szeretettel várják az IGAZI TILTOTT SÖR munkaközösségébe, melynek piaci szeletét maga a Heineken növelte meg (ezúttal is ingyen és bérmentve), és ezáltal munkaerőhiányt is okozott.