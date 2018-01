Beszkennelt múmiák

Különleges eljárással olvassák el az egyiptomi szövegeket

Londoni kutatók olyan technikát fejlesztettek ki, amely megmutatja, hogy mit írtak az egykori Egyiptomban a halottak testére tekert pólyákra. Ezek ugyanis részben papiruszból készültek, amik az eljárásnak köszönhetően elolvashatók.

A fáraók síremlékein található hieroglifák az elhunyt gazdagságára, hatalmára emlékeztették az utódokat. Ez volt az akkori idők propagandája, így nem feltétlenül feleltek meg az igazságnak. Szerencsére az elhunytak bepólyázása is bevett gyakorlat volt az ókori Egyiptomban, s mivel a pólyázásnál papiruszt is alkalmaztak, a valóságot is megismerheti az utókor. Ennek oka, hogy az eljárás során nem új, hanem korábban más célra felhasznált papiruszt – ezekre bevásárlási listákat, adóbevallásokat róttak korábban – használtak fel.

Fotó: Reuters

A több ezer évvel ezelőtt íródott papiruszok elolvasásával a történészek számos újdonságot megtudhatnak az ókori Egyiptomról. Az új technikát kidolgozó csapat vezetője, Adam Gibson professzor (University College London) a BBC-nek nyilatkozva azt mondta, ezek a papiruszok az egyik legjobb források lehetnek, hiszen a mindennapi életre vonatkozó információkkal szolgálhatnak. Csakhogy az írásokat eddig nem tudták elolvasni, de a különböző hullámhosszú fénynek köszönhetően a szkennelés után az egykor használt tinta láthatóvá vált.

Mostanáig az egyetlen módja annak, hogy kiderüljön, mit írtak anno a pólyákra, az volt, ha letörték a pólyákat burkoló mázat – ezzel azonban pótolhatatlan veszteséget okoztak. Természetesen az egyiptológusok sem a védőréteg elpusztításával akarták elolvasni az egykori szövegeket. Ugyanakkor ha meghagyják a védőréteget, a történeteket sem ismerhetik meg. Most rombolás nélkül dolgozhatnak.

Az új technika egyik első sikeres alkalmazása a kenti Chiddingstone-kastély múzeumában őrzött múmiához fűződik. A kutatók szabad szemmel láthatatlan írást fedeztek fel. Egyebek mellett az „Irethorru” név is előkerült. Az Irethorru nagyjából annyit jelent: Horus szeme ellenségei ellen.