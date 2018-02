Belpolitikai vihart kavar a családegyesítés ügye

A várakozásoknak megfelelően megszavazta tegnap a német szövetségi parlament (Bundestag) a nagykoalíció folytatására készülő pártok keddi megállapodását, amely szerint augusztus elsejétől ismét kérvényezhetik az oltalmazott menedékjogi státusban lévő emberek, hogy családtagjaik is Németországba jöhessenek. A téma azonban továbbra is belpolitikai viharokat kavar.

A menekültválság csúcsán, 2016 elején függesztették fel két évre az oltalmazottak családegyesítési jogát. Oltalmazott menedékjogi státusban azok az emberek részesülnek, akikről nem bizonyítható, hogy személy szerint üldözik őket hazájukban, de életük veszélyben forogna, ha visszaküldenék őket.

Jelenleg 250 ezer ilyen státusú ember tartózkodik Németországban, s a törvények értelmében egy évre kapnak tartózkodási engedélyt, amelyet meg lehet hosszabbítani – írja a DPA német hírügynökség. A Bundestag tegnapi döntése értelmében a családegyesítés továbbra sem lesz alanyi jog az oltalmazottstátusba kerülőknek, ám augusztus elsejétől kezdve havonta ezer ember érkezhet ily módon az országba. Különösen súlyos esetben ez a szám növelhető. Arról a nagykoalícióra készülő pártok – a CDU/CSU konzervatív pártszövetség, illetve a Szociáldemokrata Párt (SPD) – már korábban megegyeztek, hogy 180 ezer és 220 ezer között kell tartani a menekültügyi rendszer keretében évente befogadott emberek számát.

A Bundestag tegnap 376 igen szavazat, 248 nem szavazat és négy tartózkodás mellett fogadta el az előterjesztést, a nagykoalíció pártjain kívül mindenki más elutasította a lépést. A Zöldek és a Die Linke nevű baloldali párt szerint minden menekültnek alapvető joga a családegyesítés, azt nem lenne szabad korlátozni, Németországnak pedig erkölcsi kötelessége segítséget nyújtani a bajba jutott embereknek.

A liberális Szabad Demokrata Párt (FDP) vezetője, Chris­tian Lindner megkérdőjelezte az ezerfős kvóta bevezetésének helyességét, szerinte a családegyesítést csupán kivételes esetekben kellene engedélyezni. A bevándorlásellenes Alternatíva Németországnak (AfD) egyik képviselője, Christian Wirth úgy vélte, a szíriai családokat Szíriában kialakított biztonsági zónákban és nem Németországban kellene egyesíteni.

Fotó: Reuters

A kormányzati lépés helyességét megindokló Thomas de Maiziere belügyminiszter (képünkön) parlamenti felszólalásában azt mondta, hogy a nagykoalíció folytatására készülő pártok kompromisszuma egyaránt megfelel a humanitás és a haza iránti felelősség, az integráció és a korlátozás, valamint a nagyvonalúság és a realizmus követelményének.

A kompromisszum ellenére azonban a német sajtó arról ír, hogy az SPD-n belül továbbra is nagy az elégedetlenség, amiért a szociáldemokratáknak eddig nem sikerült érvényesíteniük akaratukat a koalíciós tárgyalásokon. Tegnap Manuela Schwesig,­ a párt egyik befolyásos tagja, Mecklenburg–Elő-Pomeránia tartomány miniszterelnöke beszélt arról, hogy fájdalmas kompromisszum született a családegyesítés ügyé­ben, amelyet – Martin Schulz SPD-elnök szavaival ellentétben – egyáltalán nem lehet sikerként értékelni.

Wolfgang Kubicki, az ellenzéki FDP politikusa, a Bundestag egyik alelnöke egy interjúban azt jósolta, hogy legkésőbb 2019 nyarára összeomlik a nagykoalíció. „Angela Merkel, Horst See­hofer és Martin Schulz saját politikai túlélésükért küzdenek. Ha sikerül is megegyezniük, a kormány nem fog négy évig kitartani” – utalt Kubicki arra, hogy a CDU, a CSU és az SPD is meggyengülve került ki a tavaly szeptemberi parlamenti választásokból, ráadásul a bajor Keresztényszociális Unió idén ősszel tartományi választásokra is készül. A nagy hatalmú párt így is nehezen fogadja el a CDU politikáját.