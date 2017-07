Belgiumban is tranzitzónák létrehozását tervezik

A menekültügyért felelős államtitkár bevándorlási szigort sürget

Belgium hajlandó lenne az idegenrendészeti őrizet intézményéhez nyúlni, ha az érkező bevándorlók megtévesztik a hatóságokat és hamis dokumentumokkal vagy a valóságtól eltérő információkkal akarnak fogást találni a rendszeren.

A belga szövetségi parlament hétfőn tárgyalta a menekültügyi rendszer potenciális szigorítását, amelyet Theo Francken menekültügyért felelős államtitkár szorgalmazott. A bevándorlásügyi szigoráról ismert politikus több esetben is elképzelhetőnek tartja a migránsok szabad mozgásának korlátozását: ha hamis dokumentumok alapján kérvényezik az eljárást, túl későn állnak elő a szóban forgó papírokkal, vagy titkolni próbálják, hogy már regisztráltak más uniós tagállamokban.

Mint ismert, Magyarország januárban határozott az idegenrendészeti őrizet visszaállításáról, így a bevándorlókat a kérelmük elbírálásáig megfosztják a mozgásszabadságuktól. A Budapest által felállított tranzitzónákat meglehetősen sok nemzetközi kritika érte, Frans Timmermans bizottsági alelnök aggályosnak találta a jogi határzár szigorítását. Bár a belga reformról egyelőre keveset tudni, a Le Soir belga napilap információi szerint a belga tranzitzónák zárt központokban kapnak majd helyet.

Forrás: Reuters

Theo Francken államtitkár több fronton is háborút folytat a migránsokkal: az utóbbi években közel száz, a hazájába visszalátogató menekültet is megfosztott a státusától. A flamand politikus indoklása magáért beszél: szerinte a menedékjog nem egy darab papír, hanem a legmagasabb szintű nemzetközi védelem, így a hazatérés – nem is beszélve az otthon történő vakációzásról – teljességgel elfogadhatatlan. Sajtóforrások szerint a legtöbb esetben afgánok és irakiak éltek vissza a menekültstátus nyújtotta előnyökkel.

A De Standaard úgy tudja: a belga állam már áprilisban értesítette külföldi diplomáciai képviseleteit a problémáról. Franckennek az olasz partoknál tevékenykedő segélyszervezetekről is megvan a véleménye, a politikus a Twitter mikroblogon üzent a menekültek segítségére siető csoportoknak: „A megmentésükkel valójában több halálesetet idéztek elő”. Mint írta, az NGO-k gyakorlatilag embereket csempésznek a Földközi-tengeren keresztül, aminek semmi köze a menekültek problémájához. „Ez illegális migráció” – szögezte le. Belga sajtóforrások arról számoltak be, hogy az eset után Charles Michel miniszterelnök megrótta kollégáját, akinek szerinte kifinomultabban kellene kommunikálnia, és több tiszteletet mutathatna a humanitárius munka irányába.