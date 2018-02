Az ígéretek hajtják a Teslát

A mérnökök szerint akadnak hibái a Model 3-nak

Nem kis miszticizmus lengi körül a Tesla elektromos autót, amit a cégalapító Elon Musk más, az emberek szemében különös vállalkozásai is növelnek. Ígéretekben sincs hiány, ezek megvalósítása viszont igencsak késik. S az is kiderült, hogy a Model 3 bizony nem hibamentes, s egyelőre csak viszi a pénzt.

Egy nappal azután, hogy Elon Musk egy SpaceX rakétával Nap körüli pályára állított egy 2008-as Tesla Roadstert, a Tesla alapító-vezérigazgatója cége eddigi legnagyobb negyedévi veszteségéről számolt be újságíróknak.

A vállalat 675,4 millió dollár veszteséget volt kénytelen elkönyvelni a 2017. december 31-én zárult három hónapban az egy évvel korábbi negyedév 121 milliós ráfizetése után. A Tesla még mindig csak önti a pénzt az idén januárban piacra kerülő Model 3 tavaly júliusban indult gyártásába, de a tervekhez képest meglehetős lemaradásban van.

A heti ötezres cél helyett a tavalyi utolsó évnegyed egészében mindössze 2500 autót gyártottak, s az idei első negyedévben is ennyi összeszerelésére vállalkoznak, igaz, heti szinten – a heti ötezres kapacitást a második negyedév végére ígérik elérni. A Model 3 ára mindössze 35 ezer dollár, tehát sikerre számíthat a tömegpiacon, s ez a lehetőség, illetve remény élteti, tartja mesterségesen magasan a Tesla részvényárfolyamát – olyannyira, hogy a sokkal nagyobb és nyereséges Ford és GM elbújhat mögötte.

A számos ígéret, illetve azok be nem tartása, a gyártási csúszások alaposan erodálták Musk szavahihetőségét, bár még így is tengernyi rajongója van. Ezek közé tartozott Steve Wozniak, az Apple társalapítója is, aki azonban már nem hisz Musk ígéreteiben – bár a gépkocsit továbbra is szereti.

Fotó: MTI/AP

Wozniak felhánytorgatta, hogy 2016 végére a Teslákat olyan érzékelőkkel kellett volna ellátni, amelyek segítségével az autó az egész ország területén önjáró lett volna. A szenzorok viszont nem bizonyultak megfelelőnek, s az új kameráknak 2017 végére kellett volna működniük, de ez sem történt meg.

Wozniaknak a robotpilóta sem tetszik: az automata nem képes megküzdeni az út egyenetlenségeivel, nem tartja a sávot, így a vezetőnek továbbra is oda kell figyelnie. – S minderre mi volt a Tesla válasza? Ez csak a béta verzió, nem tehetünk róla – méltatlankodott az Apple-alapító, aki szerint az Audi és a BMW sokkal előbbre tart robotpilóta-fejlesztésben.

A műszaki szakemberek is lesújtó véleményt fogalmaztak meg a Model 3-ról. Az autók szétszedésére és működésük megismerésére szakosodott amerikai Munro and Associates nevű cég mérnökei azon szörnyülködtek, hogyan lehetett egyáltalán forgalomba helyezni az autót. Szerintük bajok vannak az illesztésekkel és a kivitelezéssel, például hüvelykujjnyi hézagokat találtak a panelek között, s a kilincsek sem működtek megfelelően.

– Az ilyen jellegű hibák a kilencvenes évek koreai autói­ra voltak jellemzők – mondta Sandy Munro cégtulajdonos.