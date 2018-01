Az idei Golden Globe sem a művészetről szólt

Oprah Winfrey-t indítanák Donald Trumppal szemben 2020-ban

Mindössze négy perc kellett ahhoz, hogy a 75. Golden Globe díjátadón elhangozzon Harvey Weinstein neve, a Los Angeles-i Beverly Hilton dollármilliárdokat érő közönsége pedig kifütyülje eddigi hősét.

Valljuk be, a filmproducer (és kapcsolatai) az utóbbi években megannyi színészt és produkciót segítettek hozzá az Oscar előszobájaként emlegetett szobrocskához, az órákon át tartó díjátadón most mégis szitokszóvá vált a Weinstein név.

A molesztálási botrány következtében nem csak a filmmogul fejéről került le a korona: a korábban Golden Globe-bal jutalmazott és a díjátadó veteránjának számító Kevin Spacey is hiányzott az első sorból, a műsorvezető pedig még egyet rúgott Hollywood letűnt hősébe, amikor kigúnyolta a Kártyavár című sorozatban használt (egyébként hibátlan) akcentusát.

Ennek fényében kevésbé meglepő, hogy az idei Arany Glóbusz leginkább a nagy újrakezdésekről és tiszta lapokról, mintsem a filmek és sorozatok ünnepléséről szólt.

Ezt persze már napokkal, sőt hetekkel a rendezvény előtt sejteni lehetett, az elvárásokat pedig csak fokozta, hogy időközben átalakult az internetet meghódító #metoo mozgalom, és az amerikai szórakoztatóipar nagyjai megalakították saját, Az idő lejárt (Time’s up) nevű kezdeményezésüket.

Fotó: Reuters

A Cate Blanchett, Eva Longoria és Reese Witherspoon színésznők nevével fémjelzett program egy 15 millió dolláros alapot is létrehozott, amely a szexuális zaklatások „nem kiváltságos” áldozatainak nyújt segítséget, illetve előremozdítja a nők ügyét a munkahelyi esélyegyenlőség terén.

Sötét zsaruk Oprah Winfrey benyújtotta igényét az elnöki címre. Legalábbis erre utalnak azok a cikkek, amelyeket a Golden Globe filmes díjkiosztó ünnepségről írtak különböző hollywoodi lapok, valamint a hasonlóképpen gondolkodó média világszerte – írja vezércikkében Sitkei Levente.

Mindenesetre Hollywoodban a Golden Globe-ot elnézve már célba értek a feministák: a díjazottak beszédeiből nem maradhatott ki „a nők ereje” kifejezés, a színésznők „az antimolesztálás” nevében egytől egyig feketébe öltöztek, illetve tapsviharral jutalmazták a gyengébbik nem jogai mellett felszólaló sztárokat.

Az est fénypontját mégis Oprah Winfrey színpadra lépése jelentette, az egykori televíziós műsorvezető és színésznő ugyanis a Cecil B. DeMille-­életműdíjban részesült – méghozzá az első fekete nőként. Erre hosszas, köszönetnyilvánító beszédében is emlékeztetett, mint fogalmazott, reméli, hogy e gesztus a ceremóniát figyelő fiatal lányokat is motiválja majd.

– Új nap jelent meg a horizonton – hangoztatta, miközben az amerikai sztárvilág a könnyeivel küzdött. Oprah Winfrey szereplése egyébként olyannyira jól sikerült, hogy a nemzetközi sajtó máris az új Hillary Clintont, a demokraták 2020-as elnökjelöltjét látja a színésznőben.

Hasonló találgatások korábban is szárnyra kaptak, a The New York Post amerikai napilap tavaly szeptemberben például azzal érvelt a tévés legenda mellett: „Csak egy sztár érhet be egy másikat. Egy előkelő, grandiózus, félelmet nem ismerő sztárra van szükség, akit Donald Trump nem képes megfélemlíteni vagy túlszárnyalni”

A 75. Golden Globe filmes díjazottai

Legjobb drámai film: Három óriásplakát Ebbing határában

Legjobb musical vagy vígjáték: Lady Bird

Legjobb forgatókönyv: Martin McDonagh (Három óriásplakát Ebbing határában)

Legjobb rendező: Guillermo del Toro (A víz érintése)

Legjobb férfi színész (dráma): Gary Oldman (A legsötétebb óra)

Legjobb női színész (dráma): Frances McDormand (Három óriásplakát Ebbing határában)

Legjobb férfi színész (musical vagy vígjáték): James Franco (A katasztrófaművész)

Legjobb női színész (musical vagy vígjáték): Saoirse Ronan (Lady Bird)

Legjobb idegen nyelvű film: Aus dem Nichts (Németország)

Legjobb animációs film: Coco