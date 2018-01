Az FBI ismét vizsgálja a Clinton Alapítványt

Az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) újból megindította a nyomozást a Clinton Alapítvány ügyében. Amerikai sajtójelentések szerint az igazságügyi minisztérium – Jeff Sessions tárcavezető utasítására – és az FBI intenzív nyomozást folytat az ellentmondásosnak tartott alapítvány ügyében.

A szövetségi nyomozók Arkansas állam fővárosában, Little Rockban hallgattak ki tanúkat, ahol 1992-ben történt elnökké választása előtt Bill Clinton kormányzó volt. A nyomozást eredetileg 2015-ben indították, ám felfüggesztették Hillary Clinton (képünkön) elnökválasztási kampánya alatt, nehogy az a vád érje az igazságügyi tárcát, hogy befolyásolni akarja a választás kimenetelét.

Fotó: Reuters

A nyomozás célja kideríteni, hogy igaz-e a gyanú, miszerint az alapítvány a „fizess, hogy játszhass” elv szerint működött. Vagyis azt, aki adományozott a Clinton Alapítványnak, tárt kapuk és politikai előnyök várták a Clinton házaspár által menedzselt területeken, a többi között például Hillary Clinton külügyminisztersége idején a külügyminisztériumban. Hillary Clinton szóvivője, Nick Merrill pénteken sarlatánságnak minősítette a nyomozást.

Azt állította, hogy Jeff Sessions miniszter így akarja elterelni a figyelmet arról a vizsgálatról, amely azt kívánja feltárni, összejátszottak-e a Trump-kampány munkatársai az oroszokkal a 2016-os elnökválasztási kampány idején Donald Trump győzelme érdekében. A The Washington Post című lap pénteki álláspontja szerint nehezen elképzelhető, hogy az ügyben vádemelés születik.

Amerikai médiumok, köztük a The New York Times is, az elmúlt években többször foglalkoztak a Clinton Alapítvány pénzügyeivel és tevékenységével. Oknyomozó riportjában éppen a The New York Times hozta nyilvánosságra elsőként, még 2015-ben, hogy Hillary Clinton külügyminisztersége idején adták el a Roszatom orosz állami energetikai vállalatnak azt az Uranium One nevű kanadai céget, amely az amerikai uránkészlet 25 százalékát is birtokolja.

Az ügylet létrejötte után a Roszatom első körben egymillió dollárt adományozott a Clinton Alapítványnak, majd busás honoráriu­mért hívta meg előadásra Oroszországba Bill Clintont.

Az elnökválasztás előtti évben, 2015-ben jelent meg Clinton-készpénz címmel a konzervatív író, Peter Schweizer dokumentumkönyve is, amelyben szintén az 1997-ben alapított Clinton Alapítvány ügyeiről esett szó, arról, hogyan lehetett politikai előnyöket vásárolni a Clinton Alapítványhoz történő befizetések révén.