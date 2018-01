Átadták a Szeged Kultúrájáért díjakat és a Kölcsey-érmeket

Natalia Gorbunova hárfaművész, Szvobodáné Piacsek Ilona néptáncos és Rácz Tibor színművész kapta idén a Szeged Kultúrájáért díjat, az elismeréseket hétfő adták át a Tisza-parti városban.

Botka László (MSZP) polgármester a magyar kultúra napja alkalmából rendezett ünnepségen úgy fogalmazott, Szeged nem természeti kincsekben, hanem kulturális értékekben gazdag. A kultúra egy társadalom, nemzet, helyi közösség kötőszövete, amely lehetővé teszi, hogy különböző gondolkodású, világnézetű emberek megértsék egymást. Az igazi kultúra ugyanis általános értékeket képvisel – hangsúlyozta a politikus.

Az önkormányzat 2018-ban csaknem öt milliárd forintot fordít a város kulturális intézményeinek fenntartására, a helyi művészeti csoportok támogatására – mondta a polgármester, hozzátéve: az összeg háromnegyede saját forrás. Jövő év végére teljes egészében megújul a Kultúrpalota, a Móra-múzeum központi épülete, és elkezdődik a közgyűjtemény helytörténeti kiállítóhelye, a Fekete ház rekonstrukciója, valamint a Belvárosi mozi korszerűsítése is – közölte.

Az Odesszában született Natalia Gorbunova 1993-ban eredetileg három hónapos vendégjátékra érkezett Szegedre, ahol előbb a színház, majd a szimfonikus zenekar hárfaművésze lett. A Tisza-parti városban ő indította el a hárfaoktatást, kezdeményezője és szervezője a Szegedi Hárfaversenynek.

Szvobodáné Piacsek Ilona a 2005 óta működő – ma már hetven év feletti átlagéletkorú – Nosztalgia Néptáncegyüttes alapítója, az együttes koreográfiáit és fellépőruháit is ő készíti. Gyékényszövő és csipkeverő iparművészként is dolgozik, alkotásait több kiállításon is láthatta a közönség.

Rácz Tibor már négyéves korától, 1951-től a szegedi színház állandó gyermekszereplője volt. 1975-ben szerzett diplomát a Színház és Filmművészeti Főiskolán, majd Szolnokra szerződött. A következő években a Fővárosi Operettszínházban, Szegeden, majd Zalaegerszegen játszott. 1990 óta pedig folyamatosan a Szegedi Nemzeti Színház művésze, 2015-től a társulat örökös tagja. 2016-ban Gobbi Hilda-, tavaly Dömötör-életműdíjjal tüntették ki.

Az ünnepségen Kölcsey-éremmel ismerték el Papp Janó jelmeztervező, Kőrösi Györgyi gordonkaművész, Bogoly József Ágoston irodalomtörténész, Szilágyi Annamária színművész, Vesmás Andrea táncpedagógus, Takács Éva közművelődési szakember, Kórász Mária könyvtáros, Varga Kornél népzenész, Gellérfy László újságíró és Horváth Ferenc régész munkásságát.