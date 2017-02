Visszatartják a multiláncok az adócsökkentéseket?

Egyelőre nem számíthatnak a bérek rendezésére azok a régebbi Tesco-alkalmazottak, akik korábban a minimálbérnél nagyobb összeget kaptak fizetésként, így a mostani kötelező emelésekből kimaradtak, és az újonnan felvett, sok esetben szakképzettség nélküli munkavállalókhoz hasonló fizetéseket visznek haza – tudta meg lapunk. A Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezetéhez több olyan jelzés érkezett, amely szerint egyes multicégek trükköznek a béremelésekkel, például lenyelik az adócsökkentésből származó többletet, másutt a kafetériajuttatásokat építik be a bérekbe, viszont nem emelik az alapfizetést.

Leghamarabb a február végén záruló üzleti év eredményeinek tükrében, vagyis márciusban kerül ismét napirendre a Tesco áruházláncnál az összecsúszott bérek kérdése. – Azok a régebbi, a minimálbérnél eddig is valamivel magasabb összegért foglalkoztatott dolgozók, akik a mostani kötelező bérminimum-emelésből kimaradtak, egyelőre nem számíthatnak kompenzációra a vállalattól. Sőt, amennyiben erre sor kerül, az leghamarabb júliustól valósulhat meg, azonban szándékaink ellenére akkor sem kapnak magasabb fizetést visszamenőleg, az év elejétől számolva, hanem a legjobb esetben is csak a hetedik hónaptól, ám még ennek sorsa és összege is bizonytalan – ismertette a Magyar Időkkel a Kereskedelmi Dolgozók Független Szakszervezete (KDFSZ) a témában legutóbb tartott érdekegyeztető tárgyalás eredményeit.

Forrás: Bach Máté

Bubenkó Csaba elnök elmondta: egyre nagyobb feszültséget okoz az áruházlánc mintegy 16 ezer dolgozója körében az, hogy néhány ezren kimaradtak az idei bérrendezésből, nem csupán a bolti alkalmazottak közül, hanem az irodisták körében is. Ráadásul több pozícióban legújabban olyan alkalmazottakat tölti fel az üres álláshelyeket a munkaerőhiánnyal küzdő kiskereskedelmi cég, akik nem is rendelkeznek kellő szakképesítéssel. – Ez olyan munkakörökben is jellemzővé vált, ahol elvárás a szakirányú képzettség, például a csemegepultban vagy a pénztárban. Az új alkalmazottak már a minimálbérnek megfelelő pénzt kapják kézhez, mivel nincs szakirányú végzettségük, ezért a cég nincs rákényszerítve, hogy a közel bruttó 35 ezer forinttal magasabb szakmunkás-bérminimumot fizesse számukra.

Továbbra sem látjuk a Tesco szándékát arra, hogy anyagiakban is megbecsülje a magyar munkavállalókat – összegezte a KDFSZ vezetője. Megjegyezte: ez amiatt is meglepő, mert a kormány a nagyvállalatokra korábban érvényes 19 százalékos társaságiadó-kulcsot 9 százalékra csökkentette, emellett mérsékelte a munkaadókat terhelő járulékokat is azzal a céllal, hogy hozzájáruljon a fizetések rendezéséhez.

Bubenkó azt is jelezte, a szakszervezetnél más multiláncok dolgozói is trükközésekről számoltak be. Például egyes ruházati cikkeket forgalmazó cégek úgy spórolnak a fizetésemelésen, hogy alapbéresítik a kafetériakeretet, ezért, mivel ezt nem kíséri jelentős emelés, a munkavállalók végső soron rosszabbul járnak.