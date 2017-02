Versengenek az autógyártók az alkalmazottakért

A fluktuáció okozza a legtöbb gondot a hazai autóipari cégeknek – mondta lapunknak az egyik legnagyobb első körös beszállító hazai vállalatának személyügyi vezetője. A munkaerő-kínálat adott, a cégek egymástól tudják elhozni a munkásokat, a sok betanuló a termékek minőségét veszélyezteti.

Jelentős feladatot jelent a járműipari cégeknek a január elején életbe lépett új minimálbérszabályok alkalmazása, mondta lapunk kérdésére a Harman egyik vezetője. A cég amerikai tulajdonú, a száz legnagyobb első körös autóipari beszállítók egyike, amely hazánkban három társaságban, öt helyszínen összesen csaknem 3000 munkatársat foglalkoztat. Karaszek Szabolcs, a Harman európai HR-igazgatója azt mondta, hogy maga a központilag előírt béremelés mértéke is jelentősnek mondható, azonban tovagyűrűző hatása még nagyobb.

Az intézkedés eredeti célja a legalacsonyabb fizetésűek jövedelmének a növelése volt, de a magasabb fizetésűek körében is béremelési nyomást eredményez. Mint ismert, az intézkedés egyfelől emelte a minimálbér összegét, másfelől csökkentette a munkáltatói terheket. Csakhogy a gyakorlatban ez úgy jelenik meg, fejtegette a vezető, hogy a dolgozók tudomásul veszik a bér 15 százalékos növekedését, majd kérik, hogy a munkáltató az adócsökkentés 5 százalékát is tegye hozzá az emeléshez. Ez együtt már 20 százalék, de nem korlátozódik a minimálbéresekre, hiszen a magasabb fizetésű dolgozók is elvárják a korrekciót. A bérköltség növekedése így végigpörög a teljes bértáblán.

De miért baj ez, amikor a magyarországi bérek nemcsak a Lajtán túli országokéhoz képest vannak elmaradásban, de Szlovákiával szemben is? – kérdeztük a szakembert. – A bérek emelkedésének a jövedelmezőség szab határt – mondta Karaszek Szabolcs. Nem véletlen, hogy a fejlett gazdaságokban is vannak határok, amelyek fölé nem emelkedik egy adott munkakör díjazása. Ha a munkavállalói követelések – a szakszervezetek hathatós közreműködésével – túllépnek az adott korlátokon, akkor a tulajdonos, a befektetők előbb-utóbb új fejlesztési célpontok után néznek.

A hazai munkaerőpiac mérete kialakult, nem bővül, hacsak a közmunkaprogramot nem csökkenti érzékelhetően a kormányzat – mondta a HR-szakember. A cégek legfeljebb egymástól tudják elcsábítani a dolgozókat, ennek eredménye a jelentős, csaknem 20 százalékos fluktuáció. Csakhogy em­iatt nehezebb a gyártósorokon a megfelelő minőséget tartani. A munkaerő­hiány így negatívan hat a termelés minőségére és a hatékonyságra egyaránt.

A Harman az internetre kapcsolt autós szórakoztató rendszerek gyártója. A világon csaknem 30 millió autóban használják termékeit. A cég árbevétele a tavaly szeptember végével végződött 12 hónapban 7 milliárd dollár volt, ennek csaknem 65 százaléka az autóiparral kapcsolatos. A cégcsoportnak jelentős érdekeltségei vannak Magyarországon is: a Harman Becker Gépkocsirendszer Gyártó Kft. 1995 óta van jelen Székesfehérváron, ahol folyamatosan bővíti tevékenységét, gyártókapacitásait. A társaság megalakítása óta elektro­akusztikai komponensek és késztermékek gyártásával foglalkozik. Akusztikai üzletágában az autóiparnak hangszórókat, hangszórórendszereket és mikrofonokat gyárt, vevői között ott van a győri Audi, de megrendelői között szerepel a BMW, a Mercedes, a Porsche, a Ferrari, a Mini, a Rolls-­Royce, a Land Rover, a Jaguar, a Lexus, a Toyota, a Volvo is, márkái között pedig a Harman Kardon, a JBL, az Infinity és a Mark Levinson található.