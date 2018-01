Végre tényleg húsból készül a párizsi

A magyar piacon kapható sertéshúst tartalmazó húskészítményeket, egészen pontosan párizsikat vizsgált a napokban a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) legújabb Szupermenta-terméktesztjén. A szakemberek összesen harminc terméket ellenőriztek, köztük szeletelt és rúd formájú árukat egyaránt. A hatóság egyrészt arra volt kíváncsi, hogy a gyártók betartották-e az élelmiszer-biztonsági követelményeket, illetve a termékeik megfelelnek-e a Magyar élelmiszerkönyv nemrégiben szigorodott előírásainak.

A szabályok szerint ma már sertéspárizsinak csak az a termék nevezhető, amelynek hústartalma meghaladja az ötven százalékot, ennek pedig legalább hetven százaléka sertéshús. További kritérium, hogy a csontokról mechanikusan lefejtett hús mennyisége a késztermékek legfeljebb tíz százalékát teheti ki.

A szakemberek mikrobiológiai és analitikai vizsgálatot is végeztek, az eredmények pedig azt mutatták, hogy élelmiszer-biztonsági szempontból mindegyik párizsi megfelelt az előírásoknak. A minőségi követelményeket figyelembe véve azonban egy termék fennakadt a rostán. Az egyik osztrák gyártótól származó párizsi víztartalma jelentősen meghaladta az előírt értéket. A vállalkozóval szemben a Nébih szakemberei hatósági eljárást indítottak, és élelmiszer-ellenőrzési bírságot szabtak ki.

A teszt során vizsgált harminc termék között bőven akadt, amelyik csomagolásán olvasható volt a gluténmentes, laktózmentes, szójamentes, tejfehérjementes felirat. Ezért a laboratóriumban azt is megvizsgálták, hogy ezek az állítások helytálló­ak-e. Az ellenőrzés ebből a szempontból is megnyugtató eredménnyel zárult. A Szupermenta-teszt során kedveltségi rangsort is felállítottak a szak­értői, laikus, valamint gyártói és kereskedelmi oldalt egyaránt képviselő kóstolók.