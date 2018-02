Varga Mihály: új tornatermet alakítanak ki az óbudai Árpád Gimnáziumban

Új tornatermet alakítanak ki 157 millió forintos állami támogatásból az óbudai Árpád Gimnáziumban – jelentette be a nemzetgazdasági miniszter csütörtökön Budapesten, az iskolában tartott sajtótájékoztatón.

Varga Mihály, aki Budapest II. és III. kerületének fideszes országgyűlési képviselője is, közölte, a kormány tavaly év végén döntött a tornaterem kialakításáról, amely megfelel majd az óbudaiak elvárásainak és igényeinek. A beruházás nem csak a jelenről, hanem a jövőről is szól, mert megoldanak egy régi problémát, de a jövőbe is tekintenek, hiszen az oktatás egy folyamatosan változó terület, amelybe érdemes befektetni és keresni a megújulás lehetőségét – emelte ki a miniszter.

Varga Mihály hangoztatta: az ország építése arról is szól, hogy biztosítják a gyerekeknek a tanulás és tehetségük kibontakoztatásának lehetőségét, hogy sikeres emberek lehessenek és megvalósíthassák céljaikat.

Ennek érdekében a közelmúltban 3,5 milliárd forintból felújították például az Óbudai Egyetem Kandó kollégiumát, 2,5 milliárd forintot fordítottak a Márton Áron Szakkollégiumra, néhány hónapja jelentették be az Árpád Gimnázium informatikai fejlesztését, eközben pedig zajlik az iskola külső felújítása is.

Tarlós István, Budapest főpolgármestere, a gimnázium egykori tanulója elmondta: az 1902-ben létrehozott iskolát az 1950-es években „kiforgatták a vagyonából és csak vendégként” működhetett az épületben, ugyanis technikumot költöztettek be, a tornaterem helyén pedig előadótermet alakítottak ki. Az intézmény végül 2005-ben kapta vissza az épületet, az előadóterem pedig most visszanyerheti eredeti funkcióját – tette hozzá.