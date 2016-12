Változnak a fizetési szokások az érintéses technika terjedésével

Egyre többször és egyre nagyobb értékben vásárolunk kártyával

A kimutatások megerősítik, hogy egyre többször és egyre nagyobb értékben vásárolunk kártyával. Idén már a második negyedévben több volt a kártyás fizetés, mint a tavalyi, hagyományosan legerősebb karácsonyi szezonban, ami a növekvő ünnepi költés mellett csak még gyakoribb kártyahasználatot valószínűsít. Az érintőkártyák térnyerése még inkább megdobhatja az idei adatokat.

Az elérhető pénzforgalmi statisztikák alapján nem meglepő módon az év végére hagyományosan meglódul a költés, és ebből évről évre egyre nagyobb szerep jut a bankkártyáknak. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint az év első kilenc hónapjában nagyjából 303 millió betéti kártyás vásárlás történt.

Forrás: Bach Máté

Összevetésként, 2015-ben egész évben volt nagyjából 338 millió vásárlás, amiből akkor is a negyedik negyedév volt a legerősebb 95 milliót meghaladó tranzakciószámmal, ami 9 millióval haladta meg a második legerősebb harmadik negyedévet. Összevetve a múlt év legerősebb három hónapjával, idén már a második negyedévben közel 103 millió betéti kártyás vásárlás volt, a harmadikban 109, ami az év hátralevő részére mindenképp rekordszámokat vetít előre. A betéti kártyás vásárlások értéke is jól mutatja a lakosság megnövekedett költési kedvét: míg tavaly a karácsonyi szezont is magában foglaló negyedik negyedévben 706 milliárd forintot fizettek kártyával, idén már a második negyedévben megközelítette a végösszeg a 718 milliárdot, a harmadikban pedig a 758 milliárdot. Úgy tűnik, a hitelkártyáknak nincs akkora piacuk, mint a hagyományos kártyáknak. A vásárlások száma évek óta folyamatosan nő, azonban az idei második negyedéves 18,4 milliós, illetve a harmadik negyedévi 19,2 milliós tranzakciószám még nem mutat olyan látványos eltérést a 2015. negyedik negyedévi 17,3 milliótól.

Az MNB számaiból az is kiolvasható, hogy a nagyobb mértékű kártyás költés azokra jellemző, akiknek amúgy is van kártyájuk. A legfrissebb, harmadik negyedéves adatsor szerint a hazai kibocsátású fizetési kártyák 9 milliót közelítő száma, ezen belül a betéti kártyák közel 85 százalékos aránya érdemben nem változik. Jót tesz viszont a kártyás fizetés népszerűségének az érintéses technológia terjedése, amit egyre többen kedvelnek. A vizsgált időszakban tovább nőtt az érintőkártyák száma negyedéves összevetésben, így már a hazai kártyák mintegy 60 százalékával lehet érintéssel fizetni. Ezt a kereskedők is felismerték, az érintéses fizetést lehetővé tevő fizetőtermináloknál a második negyedévi 7 százalékost a harmadik negyedévben 9 százalékos bővülés követte, így a kártyaelfogadó helyek 75 százalékánál érintéssel is lehet fizetni.

Miután a legtöbb felmérésben egyre gyakrabban merül fel, hogy az ünnepi ajándékokat is interneten veszik meg, itt is felértékelődik a kártyás fizetés lehetősége. Ebben azonban még van elmaradás, sokan még tartózkodnak az ilyen megoldástól. A Jófogás és a GKI tízezer fős legutóbbi felmérése alapján a megkérdezettek 82 százalékának van bankkártyája, de negyedük nem ismeri annak felhasználhatóságát, és a legtöbben még ma is csupán készpénzfelvételkor és hagyományos bolti vásárláshoz veszik elő. Az on­line vásárlások ilyen módú kiegyenlítése leginkább a legfiatalabb generációt, a 2000 környékén született korcsoportot jellemzi, noha ez a korosztály egyébként 70 százalékban még bankkártya nélkül kezeli a pénzügyeit.

A CIB Bank felmérése alapján egyébként a magyarok – főleg a fiatalok – leginkább készpénznek örülnének karácsonyi ajándékként, a kutatásban részt vevők negyede mondta, hogy legjobban a bankjegyekkel teli borítéknak örül. Pedig kaphatnák ugyanezt az összeget feltölthető fizetőkártyán is, hiszen itthon is lehet úgynevezett prepaid kártyákat kapni – még ha nem is a legkedvezőbb feltételekkel. Viszont több banknál lehetőség van akár „felcímkézett” ajándékkereteket létrehozni, amelyek megfelelnek ennek a célnak.