Újabb felminősítések jönnek

Jövőre négy százalék feletti gazdasági bővüléssel számol a kormányzat, 2016-ot követően újabb kedvező hitelminősítői lépések is jöhetnek – mondta csütörtökön a nemzetgazdasági tárca pénzügyekért felelős államtitkára. Hornung Ágnes megerősítette, 2017 első negyedévében Kínában lehet államkötvény-kibocsátás, és a kormány vizsgálja, hogy milyen intézkedéseket lehet hozni a nem teljesítő vállalati hitelek kezelésére.

Sikeresnek ítéli 2016-ot a szaktárca, mivel az uniós források ideiglenes elapadása ellenére is várhatóan 2 százalék feletti növekedéssel zárul az év, amit jövőre már 4 százalékot meghaladó bővülés követhet – mondta csütörtökön Hornung Ágnes, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) pénzügyekért felelős államtitkára. Míg jövőre már újból nagyobb súllyal jelenhet meg a növekedésben az uniós pénzek felhasználása, az NGM már most kedvezőnek tartja, hogy átalakulóban van a növekedés szerkezete. Hornung elmondása szerint a növekedés több lábon áll. A bővülést támogatja az élénkülő belső fogyasztás, a szolgáltatások és a mezőgazdaság. Emellett az idei gyengébb ipari teljesítményt követően azzal számolnak, hogy az autógyártásban lezárulnak a lassulást előidéző modellváltások, és jövőre ismét teljes kapacitással működhet a termelés.

Hornung szerint 2016 egyértelműen a felminősítésekről szólt, miután mind a három nagy nemzetközi minősítőcég több év után kiemelte Magyarországot a befektetésre nem ajánlott besorolásból. Elmondása szerint ez a sorozat folytatódhat, 2017-ben tovább javulhat a magyar besorolás, amivel újfent javulnak az ország forrásbevonási lehetőségei.

Mint elmondta, a társasági adó csökkenésétől a kormányzat új beruházásokat vár, illetve azt, hogy a már itt működő cégek többet költenek hazai működésük fejlesztésére. Azzal, hogy jövőre az otthonteremtési programra 211 milliárd forintot különítettek el a költségvetésben, az NGM reményei szerint az építőiparban is számottevő bővülés lehet, és ez az ágazat is jelentősebben hozzátehet a növekedéshez, szemben az elmúlt évekkel.

Az államtitkár megerősítette, Magyarország 2017 első negyedévében várhatóan kötvénykibocsátást tart Kínában. Egyúttal hátráltató tényezőnek tekintette a visszafogott banki hitelezést, emiatt várhatóan intézkedések lehetnek a nem teljesítő vállalati hitelek terén. Lapunk kérdésére erről nem kívánt részleteket elárulni, azonban kiemelte, hogy a rossz portfóliók kezelésében már a piac is aktív, így az is elképzelhető, hogy a probléma állami beavatkozás nélkül is megoldódik.