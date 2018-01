Új járműveket vesz az adóhivatal a szolgálati kutyáknak

Sem gép, sem ember nem tudja elvégezni azt a munkát, amit a négylábúakra bíz a NAV

Majdnem egy tucat új kutyaszállítót venne az adóhivatal, a járművek a NAV kutyás pénzügyőreihez kerülnek majd. A hatóság szolgálati négylábúi az egyenruhások otthonában élnek, a kutyavezetők a speciális autókkal viszik az állatokat munkába, bevetésre, de akár orvoshoz is. Az ebek közreműködése egyébként meglehetősen fontos, a szolgálati kutyák évről évre százmilliós értékben szagolnak ki illegális cigarettát és drogot.

Kilenc, plusz opciós módon még egy kutyaszállító járműre írt ki közbeszerzést nemrégiben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A szervezet azonos típusú és teljesen új haszonjárműveket szeretne venni, olyanokat, amelyek motorjának hengerűrtartalma nem lépi túl az 1600 köbcentimétert, de a teljesítménye eléri legalább a 65 kilowattot. Az autók kialakítása nem mindennapos: a hátsó ajtón nem lehet szélvédő, emellett az ajtónak kétszárnyúnak kell lennie úgy, hogy a szárnyak kifelé nyíljanak. Az előírás nyilván a kutyák könnyebb szállítását segíti. Az pedig az üzemidő szempontjából lehet lényeges feltétel, hogy a felhívásra jelentkező cégeknek három évre vagy 150 ezer kilométerre szóló garanciát kell vállalniuk. Az érdeklődő gazdasági szereplők megfelelő referenciáról is kötelesek számot adni.

– A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál jelenleg 41 kutya teljesít szolgálatot – nyilatkozta lapunknak a beszerzés kapcsán a NAV jövedéki ügyekkel foglalkozó szóvivője. Leopold Róbert pénzügyőr őrnagy elmondta: az állatok legtöbbje német juhász, de akad közöttük labrador retriver, belga juhász, jagd terrier, patterdale terrier, illetve néhány keverék is tagja az állománynak.

– Az átlagosan négy-öt éves ebek nagyjából felének széles körű tudása van, ezek a kutyák úgynevezett duál képzettségűek. Ez azt jelenti, hogy cigaretta és kábítószer keresésére is kiképezték őket – magyarázta Leopold Róbert. Rajtuk kívül van a szervezetben cigarettakereső és kábítószer-kereső kutya is, ahogyan járőr képzettségű állatot is tart a NAV.

– A szolgálati ebeket a kutyavezetők otthonában helyezik el – mondta a szóvivő, hozzátéve, hogy minden kutyavezetőnek egy kutyája van, így az állatok gondozásával az adott egyenruhásokon kívül más nem foglalkozik.

Fotó: Mirkó István

A szolgálati kutya tartásához az adóhivatal minden szükséges feltételt, így például tápot, pórázt, korszerű kennelt, kutyaházat és kutyaszállító szolgálati autót is garantál. Utóbbiból vásárolna most a szervezet majdnem egy tucatnyit. A járművek azért fontosak, mert a kutyás fináncok a speciális autókban­ szállítják az állatokat, így viszik el a négylábúakat munkába, bevetésre, de – ha szükséges – állatorvoshoz is. Az általában közepes vagy nagytestű állatok biztonságos szállítása máshogy nem képzelhető el.

A szolgálati ebek közreműködését egyébként számokban is ki lehet fejezni. A cigarettakereső kutyák az utóbbi időszakban több száz millió forint értékű illegális árura bukkantak. Dohány mellett persze kábítószer is gyakran akad a NAV hálójába. A szolgálati négylábúak segítségével felderített drog értéke is rendre eléri a százmilliós nagyságrendet évente. Leopold Róbert ezek mellett elmondta azt is, hogy egy-egy kutyára évente körülbelül negyedmillió forintot költ az adóhatóság. Ez a szám a rendszeresen felmerülő kiadásokat tartalmazza, így leginkább az ebek élelmének, valamint a kötelező állatorvosi ellátásnak – az oltásoknak, a gyógyszereknek – a költsége adja ki az átlagos éves summát.

A szóvivő megjegyezte: a kutyatartásnak megvannak a maga kiadásai, de az ebek olyan munkát végeznek el a hatóságnak, amit semmilyen más módon – sem gépekkel, sem emberi szerepvállalással – nem lehetne ilyen hatékonysággal elvégezni.