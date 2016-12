További áfacsökkentést várnak

A vártnál kedvezőbb eredményeket hozott a sertéshús idei áfacsökkentése. A forgalom növekedése és a fehéredő gazdaság hatásai tompítani tudták a bevételkiesést. A szakmai szervezet azt szeretné, ha a következő években újabb termékkategóriákra terjesztené ki a kormány az intézkedést.

Újabb lépéseket vár a kormányzattól a sertéságazat annak érdekében, hogy a tőkehúsok mellett a teljes termékpálya esetében visszaszoruljanak a feketézők. A hazai sertéstartásban a 27-ről 5 százalékra csökkenő forgalmi adónak köszönhetően a tőkehúsok forgalma számottevő növekedést ért el. Menczel Lászlóné, a Vágóállat és Hús Szakmaközi Szervezet és Terméktanács (VHT) főtitkára lapunknak elmondta, a sertéshús áfacsökkentése mérföldkőnek számít az élelmiszeriparban, ami megalapozta az áfacsökkentést további termékkörök esetében is, így 2017 január elsejével a tej, a tojás és a baromfihús is az ötszázalékos áfakulcs alá kerül majd.

A lépésre nagy szüksége volt az ágazatnak, a hektikus piaci mozgások mellett ugyanis a legnagyobb problémát a feketegazdaság magas aránya okozta. Menczel Lászlóné szerint az intézkedés eredményei a várakozásokat is felülmúlták. Amellett ugyanis, hogy a forgalom nőtt, a jogszerűtlenül működő szereplők is felhagytak a tevékenységükkel.

A VHT főtitkárának becslése szerint a kormányzati várakozásoknál kisebb kiesést okozott a költségvetésnek az áfacsökkentés, mivel az ágazat fehéredéséből és a növekvő forgalomból származó bevételek tompítani tudták a 22 százalékos áfakülönbözetből adó veszteséget. Menczelné szerint itt azonban nem kellene megállnia a kormányzatnak, más termékkörök mellett a sertéságazatban is bőven akadnak olyan területek, ahol enyhíteni lehetne az adónyomást. – Ha a költségvetés helyzete megengedi, akkor fokozatosan szélesíteni kell az ötszázalékos adókulcs alá eső termékek körét. Elsőként az első feldolgozottsági szintű nyers termékekre, vagyis a szalonnára, a belsőségekre és a zsiradékokra kellene kiterjeszteni az intézkedést, később pedig a feldolgozott húskészítményeket is be kellene vonni ebbe a körbe – emelte ki. Ezzel a lépéssel ugyanis a teljes termékpálya esetében ki lehetne zárni a tisztességtelen előnyszerzés lehetőségét.

Az év egészéről elmondta: az ágazat működését nagymértékben megnehezítette az áringadozás. A világpia­ci folyamatok miatt az év során 100 forintos elmozdulások voltak az élősertés felvásárlási árában. Volt olyan időszak, amikor kilogrammonként 300 forintot fizettek az áruért, akkor rendkívül veszteséges volt az élőállat-tartás. Menczel Lászlóné szerint a jövőben csak akkor lehet az ágazat eredményes, ha megfelelő arányú nyereséget tartalmaz a felvásárlási ár. Ehhez arra is szükség van, hogy a feldolgozók olyan áron tudják értékesíteni a feldolgozott termékeket, ami lehetővé teszi az eredményes gazdálkodást.