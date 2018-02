Tovább erősödött hazánk külkereskedelme

Novemberben az euróban számolt export 6,4 százalékkal, az import pedig 8,1 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit, a külkereskedelmi többlet 713 millió euró volt a Központi Statisztikai Hivatal pénteken közzétett második becslése szerint. Ebben a kereskedelmi többlet 5 millió euróval kisebb, mint az első becslésben, amikor a hivatal 6,1 százalékos export- és 7,8 százalékos importnövekedést jelentett éves összevetésben.

A pénteki adatsorok szerint a múlt év első tizenegy hónapjában 7,7 mil­liárd euró volt a kereskedelmi aktívum az egy évvel korábbi 9,2 milliárd euróval szemben. A kivitel 8,9, míg a behozatal 11,9 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához mérve. A tavaly novemberi export értéke május óta először lépte át a 9 milliárd eurót, az import legutóbb márciusban volt nagyobb.

Az Európai Unió országaiba irányuló kivitel novemberben 6,9, az első tizenegy hónapban 8,4 százalékkal nőtt euró­ban, míg az unión kívülre 4,5, illetve 10,8 százalékos volt a bővülés üteme. Az elmúlt év január–novemberi időszakában 20 százaléknál is nagyobb ütemben nőtt az euróban számolt kivitel Horvátországba, Oroszországba, Portugáliá­ba, Svédországba, Szerbiába és Ukrajnába is, Európán kívül pedig Brazíliába, Indiába, Kínába, Malajziába, Mexikóba és Tajvanra is ilyen arányú volt a kivitel bővülése. Behozatalban 9,5 százalékos volt a növekedés az unió országai­ból, Ázsiából pedig 13 százalékkal bővült az import.