Torz képet festhetnek a számok

Magyarországon is felmerült a közgazdászok körében egyre többet tárgyalt álláspont, miszerint a gazdasági fejlődés hagyományos mérő­számai, illetve a készítésükre szolgáló módszertan elavult. Arról nincs egyetértés, hogy mi lehetne a megfejtés, de azt senki sem vitatja, hogy érdemes lenne egy átfogóbb, korunk változásait megfelelőbben követő számítási modellt is kidolgozni.

– A közgazdászok, statisztikusok köré­ben már régóta vita tárgyát képezi a gazdasági aktivitás mérésére használt módszertan, legfőképpen a jelenleg is dinamikusan zajló digitalizáció, valamint gazdasági szerkezetváltás fényében – áll a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legutóbbi stabilitási jelentésében. Több országban is foglalkoznak szakértők azzal a jelenséggel, hogy a rohamos technológiai fejlődés miért nem jelenik meg a növekedési számokban.

Erre az egyik megfejtés, amit az MNB is megvizsgált, az, hogy a statisztikákban legfontosabb bruttó hazai termék, vagyis a GDP esetében több tényezőt nem lehet hitelt érdemlően számításba venni. Ilyen pél­dául, hogy az internet hétköznapivá válásával rengeteg új ismeretet lehet megszerezni ingyen, amelyekért korábban könyveket kellett venni.

A GDP és általában a statisztikai módszertan, amivel kiszámítják, az utóbbi időben sok kritikát kapott. A görög statisztikai hivatal, az Elstat idén jelen­tette be, hogy további értesítésig nem közöl gyorsbecslést a negyedéves GDP-adatokról, mivel túl nagy volt az eltérés a hiányos adatokon alapuló gyorsbecslés és az ideiglenes adat között. Az Elstat például egy első becslésben szereplő 0,1 százalékos csökkenésről 0,4 százalékos növekedésre javított egy negyedéves adatot. Márciusban pedig azt jelentette, hogy a GDP 2016 utolsó negyedében 1,2 százalékkal zsugorodott a két héttel korábban közölt 0,4 százalékkal szemben.

Törökország jelentősen átalakította gazdasági adatainak számítását, amit az elemzők vérmérséklettől függően óvatosan kezelnek, illetve egyszerűen adathamisításnak tekintenek. A felsorolásban helye van az MNB-nek is, amelyet sokan kritizáltak, miután korábban növekedés-előrejelzési modelljét úgy alakította át, hogy már eleve feltételezte a részletesen feldolgozott növeke­dési adatok utólag való felfelé módosítását az előzetes adatokhoz képest, így a piaci elemzőkhöz képest jóval kedvezőbb prognózissal állt elő.

A GDP-adat számítása mögött filozófiai vita is meghúzódik. Sokan elsőre hitetlenkedve fogadták a hírt, hogy 2015-ben az ír GDP több mint 26 százalékkal nőtt. Mint kiderült, a kedvező adózási feltételeket biztosító ország be tudott csábí­tani egy maréknyi multit, ez önmagában elég volt az elképesztő növekedéshez az eredetileg várt 7,8 százalékhoz képest.

Statisztikailag vitathatatlan tény, hogy sok milliárd euró megmozdult, azonban az is látszik, hogy ezek nem értékteremtő beruházások voltak, ezért a GDP-adat, ami kijött a végére, nem mu­tatja az ország gazdasági jólétének tényleges alakulását. Hasonló általános vita, hogy mit kellene kez­deni a törvénytelenül mozgó pénzekkel. Ezeket szükségszerűen pontatlan becslések alapján lehet bevenni a számí­tásba, pedig végül is szolgáltatásokról van szó. Továbbá a prostitúció­ból vagy kábítószer-kereskedelemből származó jövedelemmből is vesznek kenyeret a boltban, amiből az államnak is van bevétele.

Ugyancsak a GDP-számítás szempontjából érdekes, hogy miként kell értékelni, amikor egy szülő otthon marad a gyerekével. Ez látszólag veszteséget jelent makrogazdasági szempontból, hiszen az illető addig nem termel a munkahelyén. De ha helyet cserélne egy másik, szintén gyerekkel otthon levő szülővel, azaz szolgáltatásként más gyermekére vigyázna, akkor a termelékeny­ségi kiesés egyből szolgáltatássá alakul, aminek számszerűsíthető piaci ára is van. Ezek alapján az ilyen élethelyzeteknek is van árazható értéke makrogazda­sági szintre vetítve.