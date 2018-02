Torkoskodás a Balatonnál

Országszerte télbúcsúztató programkavalkáddal zárul a szezon

A múlt évben 18, idén eddig 25 tó környéki település 30 vendéglátóhelye csatlakozott a torkos csütörtöki akcióhoz, ám miután az egyik balatoni hírportálnak köszönhetően felkerült az internetre a torkoscsütörtök-térkép, bizonyos, hogy az elkövetkező hat napban további éttermek, csárdák jelzik majd részvételüket a Balatonnál egyre népszerűbb gasztronómiai eseményen.

A jövő héten csütörtökön 23 vendéglátóegység 50 százalékkal olcsóbban kínálja az ételeket, jó részük az italokat is, hét helyen 30 százalékkal kevesebbet kell fizetni az elfogyasztott ételekért, italokért, és lesz, ahol kétnapos torkos csütörtökkel készülnek – közölték a Magyar Időkkel a szervezők.

Egy gyors felmérésből az is kiderült: az alkalmi lakomára készülők 68 százalékának mindegy, hogy mit kínál a séf, a fő szempont, hogy ízletes legyen. A balatoni rendezvényre utazók nagy része elsősorban halat enne, de jelentős a libamájas ételek iránti érdeklődés is. A vendéglősök egyébként azt tartják, részükről nem feltétlenül az olcsóbb fogyasztás az akció fő célja, hanem hogy a torkos csütörtökön olyanokat is becsábítsanak az étterembe, akikből majdan törzsvendég lehet.



Győrffy Árpád főszervező a távirati irodának azt mondta, a Balatonnál különösen fontos, hogy a téli szezonban is legyen többféle attrakció. Úgy fogalmazott, a cél az, hogy a he­lyiek a saját élményeik alapján is ajánlani tudják a környékükön működő éttermeket, pincészeteket az ismerőseiknek, illetve a Balatonhoz látogató vendégeiknek. – A torkos csütörtök önmagában teljesen ráfizetéses, de a közvetett hatása miatt nagyon is megéri, még ha nem is pénzben mérhető ez az érték – fogalmazott Tornai Tamás, a somlói Tornai Pincészet tulajdonosa.

Jelezték, az akcióhoz csatlakozó balatoni vendéglátók közül többen már a torkos csütörtököt megelőző Valentin-napon is adnak kedvezményt, sőt akad, ahol 4 napig tart a 30–50 százalékos árengedmény.

Már az előttünk álló hétvégén is érdemes útba ejteni a Balatont, több helyütt látnivalókban és ízélményekben gazdag program várja a farsangolókat. Csopak és Paloznak – ahol vasárnap a nők viselik a kalapot – a 18. Asszonyfarsangra várja a vendégeket, nem akármilyen kulturális kínálattal. Február 11-én vidám hangú színjátékokat, bohózatokat mutatnak be a programon, emellett tréfás verseket adnak elő. A csopaki kultúrházban sorra kerülő műsort ezúttal is szeretet-vendéglátás követi a Református Asszonykör és a Nők a Balatonért Egyesület szervezésében.

Tihanyban szombaton kísérlik meg elűzni a telet, és családi programokra, közös hurka- és kolbászkóstolóra várják a félsziget lakóit, illetve a látogatókat.

Frissen sült tepertő és forralt bor illatával búcsúztatják vasárnap a havas hónapot Tapolcán, ahol a maskarások felvonulását követően télbanya-szépségversenyt tartanak, máglyát gyújtanak és kiszebábot égetnek.