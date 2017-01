Tavaszra megközelítheti a jegybanki célt az infláció

A héten számos fontos makrogazdasági adatot közölnek, többek között a decemberi inflációs adatot is kiadja a statisztikai hivatal. Az elemzői várakozások alapján az éveken keresztül nulla körül mozgó ráta emelkedett, a várható fogyasztásbővülés és a bérfejlesztések miatt márciusra megközelítheti a 3 százalékos jegybanki célt.

Várhatóan az új inflációs adat lesz az egyik legérdekesebb szám a héten, amit pénteken hoz nyilvánosságra a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Novemberben éves alapon 1,1 százalékkal emelkedett a fogyasztói árindex. Az elemzői várakozások alapján decemberben az emelkedés már meghaladhatta a másfél százalékot, igaz, a Citibank 1,8 százalékos rátával számol. Ezzel az adattal már a mutató majdnem bekerülne abba a plusz-mínusz egyszázalékos tűréssávba, amelyet a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a 3 százalékos középtávú céljához meghatározott.

Az emelkedés részben bázishatásokkal magyarázható, mivel nagyon alacsony szintről ugrik el az ármozgás az elmúlt évek gyakran negatív tartományba eső értékeihez képest. Még jelentősebb tényező azonban, hogy a megemelkedő bérekkel járó többletfogyasztás mellett egyes jövedéki adóval terhelt termékeknél is áremelkedésre lehet számítani, ami több alapvető termékcsoport áfacsökkentését ellensúlyozhatja. Emiatt Gárgyán Eszter, a Citi elemzője szerint az inflációs szint márciusra meg is közelítheti a 3 százalékos célt, miután már ebben a hónapban 2 százalék fölé emelkedik a ráta, vagyis már ténylegesen bekerül a jegybanki tűréssávba. Jelezte: az olajárak szempontjából csendesebb nyári hónapokat követően augusztus után az érték már meg is haladhatja a 3 százalékot.

Az MNB az előrejelzések alapján a vártnál hamarabb teljesülő inflációs céllal számolhat. – A javuló inflációs folyamatok a jegybankot és a piacot egyaránt elgondolkodtatják. Az utóbbi éppen ezért emelkedő kamatpályával számol 2018-ban, de már a közelebbi, éven belüli határidős kamatláb-megállapodási jegyzéseknél is emelkedés várható – áll Blahó Levente és Pálffy Gergely Raiff­eisen-elemzők értékelésében. Ezek alapján akár az is felmerülhet, hogy a belátható időtávlaton a vártnál hamarabb emel kamatot a jegybank. – Noha a piac valóban a vártnál előbbi emelést áraz, tényleges kamatemelésre az eddig gondoltnál korábban, azaz 2019 előtt szerintünk nem kerül sor – áll a Raiff­ei­sen előrejelzésében.

A korábban jelzettnél erőteljesebb inflációemelkedés mellett az MNB továbbra is a kiszámíthatóságra helyezi a hangsúlyt. Mint azt a Magyar Időknek a napokban Virág Barnabás ügyvezető igazgató elmondta: az eddigi jegybanki gyakorlattól a cél elérésekor sem várható eltérés. Ez alapján marad a tartós tartás politikája a jelenleg 0,9 százalékon álló alapkamatban.