Tavasszal érkezhet az új lakossági állampapír

Kétéves futamidejű, hiánypótló terméket dob piacra az adósságkezelő

Az első negyedév során kerülhet forgalomba az új, kétéves futamidejű lakossági állampapír – értesült a Magyar Idők. A háztartások kereslete töretlen, tavaly több mint 1500 milliárd forinttal nőtt a teljes állomány, ilyen ütemű bővülésre eddig nem volt példa.

Az idei első negyedévben kerül piacra az új, kétéves futamidejű lakossági állampapír, amelynek részletein jelenleg is dolgoznak – közölte a Magyar Időkkel az Államadósság-kezelő Központ (ÁKK). Tavaly év végén jelentette be Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter és Barcza György, az ÁKK vezérigazgatója, hogy az amúgy is népszerű lakossági termékek mellé egy újabb futamidőt is bevezetnek. Az ÁKK várakozása szerint az értékpapírszámlára vásárolható kétéves kötvény futamidejét tekintve hiánypótló lesz a lakossági állampapír-palettán. A lakosság nagy része elsősorban a váratlan kiadásokra tesz félre, ezért egy évig terjedő időkeretben gondolkozik.

– Úgy véljük, hogy azok a kisbefektetők, akik eddig nem fektettek hosszú futamidejű kötvényekbe, szívesen veszik, hogy adott lesz egy kicsit rövidebb és vonzó hozamú, rögzített futamidejű megtakarítási lehetőség, így akár az egyéves befektetés helyett is választhatják ezt a terméket – jelezték kérdésünkre. A kétéves futamidejű állampapír jól illeszkedik ahhoz az állami szándékhoz, hogy az adósság állományában nőjön a minél hosszabb futamidejű értékpapírok súlya a lakossági megtakarítóknál is, ezzel is erősítve a finanszírozás stabilitását.

Forrás: Bach Máté

Miután a lakosság többnyire a rövid, egyéves futamidejű termékeket kedveli, érdekes lesz megfigyelni, miként hat a termékkör bővülése az értékesítésre. Az ÁKK nem vár visszaesést a kincstárjegyek eladásaiban, hiszen a kincstárjegyek állománya nagyon dinamikusan emelkedik. – Továbbra is megmarad a népszerűségük, maximum a bővülés üteme lassulhat egy kicsit – jegyezte meg az adósságkezelő.

Az ÁKK legújabb összesítése szerint eddig példátlan mértékben, 1550,5 milliárd forinttal nőtt a lakossági forintállampapírok állománya 2016-ban. A teljes mennyiség 5067,8 milliárd forintot ért el az év végére, amely az euróalapú Pemákkal együtt meghaladja az 5200 milliárd forintot. Az állomány hat éve folyamatosan bővül, ezen belül is az elmúlt két év növekedési üteme kiemelkedő. – A lakossági állampapírok népszerűségét a biztonság, a versenyképes kamatok és a széleskörű elérhetőség biztosítja – közölte az ÁKK.