A targoncásokat is leváltják a robotok

Mérséklődhet a logisztikai társaságok létszámhiánya

A kínzó munkaerőhiányt gépekkel enyhítenék a logisztikai cégeknél is – derült ki egy szakmai tanácskozáson. Az ember nélküli targonca vagy a kézbesítő drón már nem a jövő megoldása, hanem napi realitás.

A kis- és középvállalkozások számára egyre nagyobb gondot okoz a megfelelő számú és képzettségű munkaerő biztosítása, de a technikai fejlődés hamar a segítségükre siethet.

A közelmúltban megrendezett nemzetközi közlekedéslogisztikai konferencián előadó szakértők szerint a legközelebbi jövőben létrejönnek azoknak a megoldásoknak a műszaki-technikai feltételei, amelyek nyomán olyan területeken is gépek vehetik át az ember szerepét, ahol ma még nem is gondolnánk. Michael Gruböck, a Palfinger értékesítési vezetője például olyan targoncamegoldásokat mutatott be, amelyek segítségével kiszolgálhatók az infrastruktúra nélküli ügyfelek. Ezek a targoncák nehéz terepen is egyedülálló képességekkel rendelkeznek.

Emellett távirányíthatók, strapabírók, sokoldalúak, terepakadály-leküzdő képességük kiváló, szélsőséges időjárási körülmények között is használhatók. A Mitsubishi automata targoncáinak már nincs szükségük vezetőre. Ennek köszönhetően a hibalehetőségek száma radikálisan csökkenthető, a járművek üzemideje 0–24 órás, holtidő nélkül. Üveges Zoltán, a DHL üzletfejlesztési vezetője a drónos technológia látványos fejlesztési eredményeit ismertette a kiscsomagszállítás területén.

Forrás: Bach Máté

A drónok bevetése kiváló lehet olyan területeken, amelyek nehezen megközelíthetők, ám akár naponta többször is gyors kiszolgálást igényelnek. A konferencián két drónos csomagfuvarozó technológiát mutatott be Üveges Zoltán: az egyik a helikopterre hasonlító, forgószárnyas alapú, amely kisebb hatótávval bír, és kisebb csomagok szállítására használható. A másik típus a merevszárnyas alapú, úgynevezett parcelcopter, amely nagyobb küldemények szállítására is alkalmas. Ez utóbbi drónokat nagyobb hatótáv jellemzi, így akár vidékre, vagy földrajzilag elszigetelt területeken, mostohább időjárási körülmények között is lehet alkalmazni őket.

A dróntechnológiát már raktárakban is használják leltározásra – a drónok ugyanis gyorsabban, pontosabban végzik munkájukat, mint a humán erő. A drónos csomagfuvarozás térhódításának elindulása egy éven belül várható, hiszen már több piaci szereplő is aktívan foglalkozik ezek fejlesztésével.

A 2010 óta évről évre megrendezett Nemzetközi Közlekedéslogisztikai Konferencia a közlekedési és logisztikai ágazat egyik legfontosabb éves rendezvénye, amelynek célja felhívni a figyelmet az ágazati összefogás, az értékteremtés és a folyamatos fejlődés szükségességére.