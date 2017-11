Százmilliárdos adócsökkentés jövőre

Varga Mihály: A baloldal jóformán ma is csak megszorításban tud gondolkodni

Jövőre 260-280 milliárd forinttal enyhülnek a vállalkozások és a lakosság terhei – mondta lapunknak a nemzetgazdasági tárca vezetője. Varga Mihály közölte: a kormány arra törekszik, hogy a gazdasági eredményekből mindenki részesülhessen, ezt szem előtt tartva fizetnek ki a napokban a nyugdíjasoknak nagyjából hatvanmilliárd forintot, decemberben pedig ezért juttatják el az érintettekhez az összesen húszmilliárd forint értékű Erzsébet-utalványokat. A miniszter komolytalannak és kétségbeesettnek nevezte az ellenzéki ígérgetéseket.

– Tegnap újabb adóváltozásokról szavazott az Országgyűlés; a megannyi paragrafust egyszerre átíró változtatásokat szokás adócsomagnak is nevezni. Efféle intézkedésekben a szociálliberális időszak is bővelkedett, például Gyurcsány Ferencnek és Bajnai Gordonnak is megvolt a maga csomagja. Mi a különbség a mostani és a korábbi csomagok között?

– Egyetlen különbség van, de az elég markáns. A Fidesz-kormány immár több mint fél évtizede folyamatosan csökkenti a magánszemélyek és a kisebb cégek adóját, a szocialista kormányzás alatt ellenben csak durva adóemelések voltak. A lakosság megsarcolását persze nem merték néven nevezni 2002 és 2010 között: volt szó takarékosságról, átcsoportosításról, néha megszorításról. Az utóbbi években egészen más a helyzet. Adócsökkentés van és nyugdíjemelés, munkahelyteremtés van és államadósság-csökkentés, de van családtámogatás és fejlesztés is.

– A választások közelsége miatt az ellenzéki oldalon kialakult sajátos hangzavarból néha-néha kiszüremkedik néhány gazdasági természetű elképzelés, választóknak szóló ajánlat. Ezek egy része elképzelhetetlen pénzesőt helyez kilátásba, másik részük viszont mintha adóemelésről szólna. Mi a véleménye az ellenzéki kampányígéretekről?

– A baloldal jóformán ma is csak megszorításban tud gondolkodni, ami nem csoda, hiszen amikor kormányon voltak, nyolc évig mást sem csináltak, csak adót emeltek, és mindent elvettek a lakosságtól, amit csak lehetett. Közben persze felelőtlenül ígérgettek. A Fidesz–KDNP kormánya éppen azért lehet sikeres, mert nem vagyunk felelőtlenek és nem ígérgetünk a vakvilágba. Adócsökkentésről beszéltünk, és ma a magyar társasági adó a legalacsonyabb az EU-ban, a személyi jövedelemadó pedig a második legkisebb. A hétköznapi költségek kordában tartását tűztük ki célul, és bevezettük a rezsicsökkentést, amit kiegészítettünk az alapvető élelmiszerek áfájának számottevő mérséklésével. A munkahelyek fontosságát hangoztattuk, és ma háromnegyedmillió állással van több idehaza, mint 2010-ben. Jól látható, hogy a gazdaságpolitikában nincs helye mellébeszélésnek, trükköknek, mert azokért súlyos árat fizethet egy ország.

– Említette az imént az adócsökkentéseket. Jövőre hogyan alakulnak a szabályok?

– A változások két csoportra oszthatók, elsőként az újabb köztehermérsékléseket említem meg. Kezdjük a vállalkozásokkal. A tavaly megkötött hatéves bérmegállapodást betartva a munkaadók által fizetendő úgynevezett szociális hozzájárulási adó az idei 22 százalékról jövőre 19,5 százalékra mérséklődik, ami összességében kétszázmilliárd forint megtakarítást jelent a vállalkozói szférának. A kisebb módosítások közül megemlíthető, hogy a kisvállalati adó kulcsa egy százalékkal alacsonyabb lesz, de egyszerűbben boldogulhatnak a lakásukat kiadók is. A magánszemélyek helyzetét elsősorban az könnyítheti meg, hogy jövőre is folytatódik az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentése. A hal forgalmi adója január elsejével öt százalékra csökken, pontosan úgy, mint sertésbelsőség áfája. Ezzel a két változtatással nagyjából hatmilliárd forintot hagyunk a lakosságnál. De ötszázalékos lesz az internet forgalmi adója, ahogy a vendéglátóknál helyben készített ételek és alkoholmentes italok közterhe is. Ezekkel újabb 40-45 milliárd forintról mond le a költségvetés. És akkor még nem említettük a kétgyermekes családok adókedvezményének emelkedését, amely nagyjából 390 ezer szülőnél hagy újabb 15 milliárd forintot. A jövő évi adócsökkentések tehát 260-280 milliárd forintot tesznek majd ki. Ennyi marad a lakosság és a cégek kasszájában.

Fotó: Kurucz Árpád

– Milyen intézkedések tartoznak a változtatások másik csoportjába?

– Jövőre is folytatódik az adóigazgatás modernizációja, az adminisztrációs terhek csökkentése, az adóhivatal átalakítása. Az Országgyűlés tegnap új eljárási kódexet fogadott el, az új szabályok megkönnyítik a jogkövető szereplők dolgát, ellenben további akadályokat állítanak az adócsalók, a közkasszát megkárosítók elé. Itt külön is szót ejtenék az adóhivatal munkájáról. Az ország versenyképessége szempontjából sem mindegy, hogy a hatóság miképpen dolgozik, az adófizetőknek mennyi időt kell eltölteniük adóügyeik elintézésével. Elkezdtük a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) megújítását, ennek keretében a szervezet több feladatot is átvett már az adózóktól, például a magánszemélyek helyett már a NAV készíti el a személyijövedelemadó-bevallást. A jövőben újabb szolgáltatásokkal segíti majd a hatóság a vállalkozók és a polgárok mindennapjait.

– Mi a helyzet a feketézés visszaszorításával?

– Ez a feladat rendkívül fontos, az adócsalás visszaszorítása ugyanis alapvető feltétele volt annak, hogy a kormányzat az elmúlt években több adónem csökkentéséről is határozhatott. Az online pénztárgépek és a közúti áruforgalmat ellenőrző rendszer, vagyis az ekáer üzembe állítása az elmúlt két évben 300-400 milliárd forintot hozott. Ennyivel fizettek be többet az államnak azok a gazdasági szereplők, amelyek korábban illegálisan vagy féllegálisan működtek. A jövő év közepétől újabb feketegazdaság elleni szisztéma lép életbe, megkezdi működését az úgynevezett online számlázási rendszer. Ennek segítségével a NAV látni fogja az adóalanyok közötti, számlázóprogram segítségével kibocsátott, százezer forintnál több áfát tartalmazó számlák adatait, mégpedig azonnal. A három nagy informatikai rendszer kiegészíti egymást, így azt várjuk, hogy az adóügyi visszaélések lehetősége minimálisra csökken. Minél kevesebben kerülik ki a szabályokat, annál kisebb adót alkalmazhatunk, és annál szélesebb kör számára válik érzékelhetővé a gazdasági fellendülés minden kedvező hatása.

– Mire gondol pontosan?

– A kormányzat egyik legfontosabb célkitűzése, hogy minden magyar állampolgár és minden idehaza működő vállalkozás azt érezhesse: ő maga is a nyertesek között van. Ezt szolgálják az adócsökkentések, a családtámogatások, de ezért is határozott például úgy a kormány, hogy a nyugdíjasok november elején a nyugdíjkorrekció mellett nyugdíjprémiumot kapnak. A napokban nagyjából hatvanmilliárd forintot utal ki ezen a két címen az államkincstár a jogosultaknak. Ráadásul az érintettek a múlt évhez hasonlóan decemberben kézhez vehetnek tízezer forint értékű Erzsébet-utalványt is – az összegekkel az idősek ünnepi kiadásai­hoz járul hozzá az állam. A nyugdíjasok egyébként a jövőben is számíthatnak a mostani kormányra. A 2018-as nyugdíjemelés mértékéről már korábban határoztunk, a növelés háromszázalékos lesz, és ha a következő esztendőben is megfelelően alakulnak az ország gazdasági viszonyai, egy év múlva újra érkezik nyugdíjprémium. Erre a célra több mint harmincmilliárdot különítettünk el a jövő évi költségvetésben. Ebből is látszik, hogy a családok, a munkavállalók és a vállalkozások mellett a nyugdíjasok ügyével is kiemelten foglalkozik a kormány.

Fontosabb adócsökkentések, 2018

• A szociális hozzájárulási adó 2,5 százalékponttal csökken, a teher így 22 százalékról 19,5 százalékra mérséklődik.

• Növekszik a munkáltató által adómentesen adható mobilitási, lakhatási célú támogatás mértéke, és bővül a mentesség alkalmazhatósági köre.

• Havi 35 ezerre nő a kétgyermekes családok kedvezménye.

• A kisvállalati adó kulcsa 14-ről 13 százalékra csökken.

• Nem minősül főállású kisadózónak a nappali tagozatos hallgatóként tanuló és közben vállalkozó magánszemély, így havi 50 ezer forint helyett 25 ezer forint adót kell fizetnie.

• A kisadózók tételes adóját az ügyvédi irodák is választhatják.

• 5 százalékra csökken az internetszolgáltatás, az éttermi étkezés és a helyben készült alkoholmentes italok, valamint a halhús, a sertésbelsőség és a Braille-nyomtatók, illetve -kijelzők áfakulcsa.

• Megszűnik az ingatlan bérbeadásából származó, egymillió forintot meghaladó jövedelmet terhelő 14 százalékos egészségügyi hozzájárulás.