Stratégiai partnerségre lépett egymással a Printimus és az Atmedia

Új piaci szereplők megszólítását és a bevételek növekedését várják

Az Atmedia mint a legnagyobb magyar tévés sales house, valamint a Media­works, a Lapcom és az Inform Média online felületeit kizárólagosan értékesítő Printimus Kft. stratégiai partnerségre lépett. A társaságok az együttműködéstől online hirdetési piaci bevételeik növelését, illetve a nagy hirdetők és a médiafoglaló cégek hatékonyabb, szélesebb körű kiszolgálását várják. A két sales house együttműködésé­ben fontos kapocs, hogy a Printimusban százszázalékos tulajdonnal rendel­kező Opus Global Nyrt. a múlt év végén alapkezelőjén keresztül az Atmediában is befolyást szerzett. Az Atmedia a partnerségtől a médiaportfóliójának bővítésén túl prémium hirdetői és a nagy médiaügynökségek komplex kiszolgálását, míg a Printimus Kft. új piaci szereplők megszólítását, ezáltal az online felületek értékesítéséből származó bevételeinek növekedését várja.

Ódorné Angyal Zsuzsanna, a Printimus Kft. ügyvezetője elmondta, nagy előrelépésnek tartja a tőzsdei társaság érdekeltségei közötti stratégiai megállapodást. – A Printimus számára az együttműködés hozzáférést biztosít az Atmedia által kezelt nagy hirdetőkhöz, míg az Atmedia szélesíti kínálatát, és az online értékesítési piac meghatározó szereplőjévé léphet elő. A megállapodás kedvező a kizárólagossággal kezelt kiadóvállalatok számára is, hiszen a Mediaworks, az Inform Média és a Lapcom is növelheti az online felületek értékesítésből származó bevételét – magyarázta.

Az Atmedia a Printimusszal kötött megállapodásnak köszönhetően az online hirdetési piac negyedik-ötödik legnagyobb szereplője lehet. Kiemel­kedő a 160 ezer havi letöltés, illetve az egyedi felhasználók 3,6 milliós száma, de a most megkötött együttműködésnek köszönhetően a videóindítások tekintetében is az egyik legjelentősebb felhasználói eléréssel rendelkezik. Az Atmedia értékesítési rendszerében ezentúl a Mediaworks, az Inform Média, a Lapcom, a TV2 online, az MTVA on­line, a Femcafe, az IKO Digital, a Mandiner és a Mindset is elérhető.

Lukács Csaba, az Atmedia ügyvezetője elmondta: a megállapodással még hatékonyabban és integráltan tudják kiszolgálni a hirdetői igényeket egy olyan évben, amelyben két jelentős világverseny, a téli olimpiai játékok és a labdarúgó-világbajnokság is színesíti a hirdetői kínálatot.