Stratégiai partnerségre lép a Printimus és az Atmedia

Az Atmedia, mint a legnagyobb magyar tévés sales house, valamint a Mediaworks, a Lapcom és az Inform Média online felületeit kizárólagosan értékesítő Printimus Kft. stratégiai partnerségre léptek. A társaságok az együttműködéstől online hirdetési piaci bevételeik növelését, illetve a nagy hirdetők és a médiafoglaló cégek hatékonyabb, szélesebb körű kiszolgálását várják. A két sales house együttműködésében fontos kapocs, hogy a Printimusban 100%-os tulajdonnal rendelkező Opus Global Nyrt. tavaly év végén alapkezelőjén keresztül az Atmediában is befolyást szerzett.

Szorosabbra fűzi együttműködését az Atmedia a Printimusszal. A felek által bejelentett megállapodás értelmében a Printimus által kizárólagosan értékesített, a Mediaworks Hungary, az Inform Média, illetve a Lapcom Kiadó online hirdetési felületei mostantól az Atmedia értékesítési rendszerében is elérhetők. A partnerségtől az Atmedia média portfóliójának bővítésén túl prémium hirdetői és a nagy médiaügynökségek komplex kiszolgálását, míg a Printimus Kft. új piaci szereplők megszólítását, és ezáltal az online felületek értékesítéséből származó bevételeinek növekedését várja.

A két sales house közös piaci fellépését tulajdonosi hátterük is indokolja. A Printimus Kft.-t az Opimus Press Zrt.-n keresztül 100 százalékban tulajdonló tőzsdei társaság az Opus Global, ugyanis tavaly év végén alapkezelőjén keresztül az Atmediaban is befolyást szerzett.

Ódorné Angyal Zsuzsanna, a Printimus Kft. ügyvezetője elmondta, nagy előrelépésnek tartja a tőzsdei társaság érdekeltségei közötti stratégiai megállapodást. „A Printimus számára az együttműködés hozzáférést biztosít az Atmedia által kezelt nagy hirdetőkhöz, míg az Atmedia szélesíti kínálatát, és az online értékesítési piac meghatározó szereplőjévé léphet elő.

A megállapodás kedvező kizárólagossággal kezelt kiadóvállalatok számára is, hiszen a Mediaworks, az Inform Média és a Lapcom is növelheti az online felületek értékesítésből származó bevételét.” Az Atmedia a Printimusszal kötött megállapodásnak köszönhetően az online hirdetési piac 4.-5. legnagyobb szereplője lehet.

A kereskedőház tavaly decemberben indított online divíziója a hirdetők részére számos területen meghatározó lehetőséget kínál. Kiemelkedő a 160 ezer havi letöltés illetve az egyedi felhasználók 3,6 milliós száma, de a most megkötött együttműködésnek köszönhetően a videó-indítások tekintetében is az egyik legjelentősebb felhasználói eléréssel rendelkezik. Az Atmedia értékesítési rendszerében ezentúl a Mediaworks, az Inform Média, a Lapcom, a TV2 online, az MTVA online, a Femcafé, az IKO Digital, a Mandiner és a Mindset is elérhető.

Lukács Csaba az Atmedia ügyvezetője elmondta, hogy: „Komoly várakozással tekintek a 2018-as év elé, hiszen a Printimusszal kötött stratégiai megállapodással még hatékonyabban és integráltan tudjuk kiszolgálni a hirdetői igényeket egy olyan évben, amelyben két jelentős világverseny, a téli olimpiai játékok és a labdarúgó-világbajnokság is színesíti a hirdetői kínálatot. A kibővített online portfoliónk kiváló lehetőséget teremt a televízió és az online közötti szinergiák maximális kihasználására, és reményeink szerint sok új, korábban nem látott megoldással is találkozhatnak majd a nézők és a hirdetők.