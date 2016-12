Stabilan csökken az államadósság

Jövőre várhatóan piacra dobnak egy kétéves futamidejű lakossági értékpapírt

Sikeresnek értékelte a nemzetgazdasági miniszter a magyar állam idei finanszírozását, és nem lát okot arra, hogy az eddigi, alapvetően belföldi forrásokra támaszkodó alapelveken, amelyek a sérülékenységet csökkentik, változtatni kelljen. Varga Mihály leszögezte: továbbra is számítanak a lakossági megtakarításokra az államadósság rendezésében, amely hetedik éve folyamatosan csökken, míg az előző kormányok idején ennek az ellenkezője volt jellemző.

Jövőre is forintból, illetve alapvetően belföldi forrásokból finanszírozza magát a magyar állam – jelentette ki tegnap Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter Barcza Györggyel, az Államadósság-­kezelő Központ (ÁKK) vezetőjével tartott közös tájékoztatóján. Varga elmondta: idén a bruttó nemzeti termék (GDP) 74 százaléka alá csökkenhet az államadósság, mivel immár hetedik éve stabilan tart a mérséklődés, és a tervek szerint ez így lesz jövőre is.

A hazai államadósság GDP-arányosan 2010-től indult lassú csökkenésnek, miután addig 2002-t követően tendenciózus volt az emelkedés. 1998-ban az adósságráta valamivel több volt, mint a GDP 50 százaléka, 2002-ben 55 százalék volt a mérték, míg 2006-ban, a második Gyurcsány-kormány kezdetén 64,6 százalékra, 2009-ben pedig 77,8 százalékra ugrott az államadósság.

Ebben az időben tetemes béremelések és életszínvonal-javító kormányzati intézkedések voltak, amelyeknek azonban utólag látszik, nem volt adott a fedezete. Az államadósságot növelő gazdaságpoltikát a Bajnai-kormány is folytatta: 2010-re 80,5 százalékra emelkedett a konszolidált összeg aránya a nemzeti össztermékhez képest.

Mostanra az előrejelzések szerint biztossá vált a csökkenő adósságpálya, ezt támogatja, hogy Magyarországnak a gazdaságpolitikai eredmények miatt jóval kedvezőbb lett a nemzetközi megítélése, ezzel pedig a kamatkiadások is mérséklődtek. Az ÁKK számára további adósságkezelési lehetőséget jelent, hogy a korábbi, magasabb kamaton felvett hiteleket lecseréli újabb, a mostani, jobb feltételekkel beszerezhető finanszírozási megoldásokkal.

2017-ben a magyar állam bruttó finanszírozási igénye 7844 milliárd forint. Varga Mihály kijelentette: a mostani elképzelések szerint a jövő évben 1,2 milliárd euró devizaforrás bevonására készül a kormány, de a piaci lehetőségektől függően ennél több vagy kevesebb is lehetséges. Barcza György hozzátette: ebből egymilliárd euró értékű piaci devizakötvény kibocsátásával számol 2017-re az ÁKK.

Varga Mihály elmondása alapján az előttünk álló esztendőre három alapvető stratégiai célt tűzött ki az adósságkezelő: az adósságrátának az alkotmányban is rögzített módon csökkennie kell, tovább kell bővülnie az államadósság hazai befektetői körének, emellett az államadósság devizahányadának további mérséklődése is kívánatos.

Forrás: MTI

Barcza György értékelésében kiemelte, hogy 2002 óta először idén a magyar kötvények hozamai a lengyel értékek alá süllyedtek. Mindez úgy, hogy alacsony hozamok mellett is komoly keresletet tapasztal az ÁKK a hazai állampapírok iránt, az aukciós értékesítéseken a meghirdetetthez képest háromszoros volt a bejelentett igény.

Kitértek arra is, hogy jelentős csökkenés volt az államadósság devizaarányában az idén. Az év végére várhatóan nagyjából 25 százalékra csökkenhet a devizahányad, 2020-ra pedig már 20 százalék körülire eshet, míg pár éve még az államadósság nagyjából fele volt külföldi fizetőeszközben. Ez jelentős stabilitási kockázatot hordozott magában, mivel a magyar gazdaságpolitikának nincs hatása a nemzetközi árfolyammozgásokra.

Ezért lehetett pél­dául annyira súlyos hatása a nemzetközi gazdasági válságnak 2008-ban, mivel elszálltak a devizában felvett hitelek törlesztőrészletei, ami már megélhetési gondokat jelentett a háztartásoknak, és az állam működése is veszélybe került. Azonban már most is sokkal kedvezőbb a helyzet, jövőre 2,4 milliárd euró a devizában lejáró adósság, ami a fele az ideinek. A nemzetgazdasági miniszter kiemelte, hogy 2017-től az állam újabb termékekkel szeretné a lakossági megtakarításokat finanszírozásként bevonni. Ennek részeként várhatóan piacra dobnak egy kétéves futamidejű lakossági állampapírt, de utalt további termékfejlesztésre is.

Varga Mihály megemlítette: a kedvező hozamkörnyezet lehetőséget ad arra, hogy a paksi orosz hitelt is piaci feltételekkel tudja majd az ország finanszírozni, élhetünk azzal a lehetőséggel, hogy Magyarország, ha akar, bármikor előtörleszthet. Közölte azt is, hogy márciusig még piacon lehet a letelepedési kötvény, az első negyedév után a konstrukció a jelenlegi formában kikerül a rendszerből, amelynek felülvizsgálata most van napirenden.

Jövőre Magyarország euróban, dollárban és az idei piacra lépést követően kínai jüanban gondolkodik devizakötvény-kibocsátásban, amelyek mellett újból palettára kerül a japán jen. Jövőre ugyanis lejár a jenben felvett adósságunk, javulhat a külső megítélésünk.