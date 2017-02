Soros korábban bírálta, most már keresne Trumpon

Az üzletember bankpapírokat vásárolt, olaj- és gázcégekbe szállt be

Trump diktátor lenne, ha hagynák neki – így vélekedett korábban az új amerikai elnökről Soros György. Az üzletember ehhez képest újabban csupa olyan területen fektet be, amely Trump fellépése miatt lehet sikeres.

Donald Trump három hónappal ezelőtti elnökké választása óta globálisan 3360 milliárd dollárral, ezen belül Amerikában 2100 milliárd dollárral nőtt a tőzsdei vállalatok piaci kapitalizációja; a ralit pedig a magyar származású amerikai befektető, Soros György is igyekszik meglovagolni. Befektetési vállalata, a Soros Fund Management még a tavalyi utolsó negyedévben alaposan bevásárolt pénzintézeti papírokból, mivel Trump novemberi győzelme lendületet adott ennek a szektornak – írta tegnap a cég saját adatközlésére hivatkozva a Reuters.

Forrás: Reuters

A Goldman Sachs bankház részvényeibe 14,9 millió dollár, a Bank of America papírjaiba pedig 3,9 millió dollár értékben fektetett be a Soros Fund Management. E bankpapírok értéke 30-40 százalékkal nőtt az elmúlt hónapokban annak nyomán, hogy a befektetők sokat várnak Trump adókedvezményeitől, a bankszektor egészét érintő szabályozási könnyítésektől, illetve az amerikai tartalék­bank, a Federal Reserve idén esedékes kamatemeléseitől.

A demokrata párti elkötelezettségű Soros – aki korábban kifejtette: sze­rinte Trump diktátor lenne, ha hagynák – általában is ki akarja venni a részét a tőzsdei rali pozitív hullámai­ból. Így 72,6 millió dollár értékű vételi opciója van egy, az S&P New York-i tőzsde­indexet követő alapban. Mint arról nemrég lapunk is beszámolt a The Wall Street Journal alapján, Soros pesszimista volt az elnök­választáskor, és egymilliárd dollárt veszített Trump győzelmét követően.

A The Daily Caller hírportál pedig arról számolt be: Soros 2,7 milliárd dollárt érő cége – amelynek élére a svájci UBS-től érkezett Dawn Fitzpatrick személyében nemrég neveztek ki új befektetési igazgatót, mégpedig most először nőt – a hagyományos energiaiparba is beszállt. Ez az ágazat szintén Trump elnökségétől várja a felfutást.

Szintén a Soros Fund Management közlése alapján a befektetési cég 11 olaj- és gázvállalatba fektetett be. A többi közt a Columbia Pipeline-ban szerzett 54 millió dolláros részesedést, amelynek érdekeltsége van az Egyesült Államok és Kanada közötti Keystone XL olajvezetékben, amelynek terveit Barack Obama leállíttatta, most azonban, Trump alatt újra beadták az építésiengedély-terveket. Ugyancsak vásárolt Soros 93 millió dollár értékű Williams-részvényt; ez a vállalat palagázlelőhelyekhez épít vezetékeket.