Sokan hajtanak az egy százalékokra

Az adófizetők idén is rendelkezhetnek adójuk egy-egy százalékáról. A magánszemélyek a civil világ 28 ezer szereplője és az egyházi élet 31 résztvevője közül választhatnak, de megjelölhető a Nemzeti tehetségprogram is.

Május 20-a idén szombatra esik, így az szja-bevallási teendőiket a magánszemélyek az azt követő hétfőig, azaz május 22-ig végezhetik el. A határidő a kötelezettség mellett egy jogosultság, az adófelajánlás jogának gyakorlására is irányadó: a polgárok meghatározhatják, mely szervezetek működését szeretnék támogatni adójuk kis részével.

Az adófizetők ezúttal is kétszer egy százalékról rendelkezhetnek: az egyiket 31 egyház vagy a Nemzeti tehetségprogram javára juttathatják el, a másik százalékot az arra jogosult civil szervezetek valamelyikének ajánlhatják fel. Utóbbi esetben a választásnál érdemes figyelmesnek lenni, ehhez pedig a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapja nyújthat segítséget.

A hatóság internetes oldalán ugyanis két lista található. Az egyik több mint 28 ezer civil szervezet adatait tartalmazza, e szereplők javára bárki nyugodt szívvel megteheti felajánlását. A másik, jóval rövidebb, nagyjából nyolcszáz szereplőt számláló összesítés viszont azokat a szervezeteket sorolja fel, amelyek korábbi szabálytalanságok, problémák miatt nem élhetnek a lehetőséggel. Természetesen az adófelajánlás nem kötelező: az adófizetők határozhatnak úgy, hogy csak az egyik százalékukat indítják útnak, de akár el is tekinthetnek a rendelkezéstől.

Forrás: Éberling András

Azok, akik megpróbálnak gazdát keresni adószázalékaiknak, jó, ha tudják, hogy felajánlásukat többféleképpen is megtehetik. A százalékokról szóló nyilatkozat eljuttatható a NAV-hoz az adóbevallással együtt, de külön is. Utóbbi megoldással azok élnek majd feltehetően nagy számban, akik változtatás nélkül elfogadják azt az adóbevallási tervezetet, amelyet az adóhivatal készít el a számukra. Nekik mindenképpen lényeges információ lehet, hogy az egyszázalékos irat beadható például az ügyfélkapun keresztül, de postai úton is eljuttathatják majd a dokumentumot, vagy személyesen is leadhatják a hatóság valamely ügyfélszolgálatán.

Utóbbi esetekben fontos, hogy önálló, lezárt, adóazonosító jellel ellátott postai borítékba helyezzék el az adófizetők a rendelkező nyilatkozatot. Az sem esik el a lehetőségtől, akinek a munkáltatója készíti el a bevallását, ám ilyenkor más a határidő: ebben az esetben május 10-ig kell leadni a munkáltatónál – lezárt, az adóazonosító jelet is tartalmazó – borítékban az egyszázalékos papírt.

Nem mellékes az sem, hogy jövő januártól a NAV honlapján minden érdeklődő megtekintheti, részesült-e az adószázalékokból az idén megjelölt kedvezményezett szervezet. Amennyiben ügyfélkapuval rendelkezik az adófizető, a hivatal elektronikus úton tájékoztatja majd a felajánlott összeg kiutalásáról. Emellett a rendelkező nyilatkozaton jelezni lehet, ha a polgár szeretné, hogy nevét és postai, illetve elektronikus levelezési címét a kedvezményezettként feltüntetett civil szervezettel közöljék. Az adatkezelési hozzájárulás és az adatok feltüntetése ugyanakkor önkéntes, nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.